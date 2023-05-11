В четверг, 11 мая, был доигран матч 1-го тура чемпионата Украины между клубами «Днепр-1» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 1:1.

Первый гол был забит с пенальти после спорного момента. Даниил Скорко схватил за плечо Александра Назаренко, который набегал на передачу. В итоге футболист «Днепра-1» упал, рефери назначил 11-метровый и Артем Довбик точно пробил с точки.

Этот эпизод вызвал большой ажиотаж, многие заявили, что судья поединка Ярослав Козык принял неверное решение. Пресс-служба «Днепра-1» решила «расставить все точки над и» и опубликовала видео момента:

«Просто спокойно смотрим видео. Игрока, который на скорости идет на мяч, откровенно дергают за плечо. Последствия на его плече наглядны», – подписана публикация.

ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко