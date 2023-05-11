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  4. ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 18:41 | Обновлено 11 мая 2023, 18:54
2169
23

ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко

Пресс-служба днепровского клуба опубликовала пост в социальных сетях

11 мая 2023, 18:41 | Обновлено 11 мая 2023, 18:54
2169
23
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
ФК Днепр-1. Даниил Скорко и Александр Назаренко

В четверг, 11 мая, был доигран матч 1-го тура чемпионата Украины между клубами «Днепр-1» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 1:1.

Первый гол был забит с пенальти после спорного момента. Даниил Скорко схватил за плечо Александра Назаренко, который набегал на передачу. В итоге футболист «Днепра-1» упал, рефери назначил 11-метровый и Артем Довбик точно пробил с точки.

Этот эпизод вызвал большой ажиотаж, многие заявили, что судья поединка Ярослав Козык принял неверное решение. Пресс-служба «Днепра-1» решила «расставить все точки над и» и опубликовала видео момента:

«Просто спокойно смотрим видео. Игрока, который на скорости идет на мяч, откровенно дергают за плечо. Последствия на его плече наглядны», – подписана публикация.

ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко

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Ярослав Козык Даниил Скорко Александрия Днепр-1 Днепр-1 - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео пенальти скандал судейство
Источник Twitter
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Комментарии 23
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Alex196
Ой .да ладно .Рыги за жизнь ни одного матча честно не провели .Все куплено с поторохами .Уафы судьи все кдк служат только обману и вранью .чтобы за уши тянуть кротов в чемпионы и не сегодня а 30.лет .кряду .Предатели Украины 
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+3
Remark
Сколько можно мусолить этот момент? Очевидное нарушение правил со стороны защитника! Ну зачем ты суешь свои грабли на игрока и даёшь тому возможность картинно упасть? Просто тупая ошибка защитника! В следующий раз не будет хватать соперника при навесе.
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+3
norma_zap
Фол был, на ногах мог бы и устоять, но решил упасть, что бы обозначить фол - решение приемлемое, но сделал через чур театрально. Ну а показывать следы на плече совсем не обязательно еще бы и побои сняли и справку показали
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+2
stalker digga
Весь кипишь из-за красивого падения. Но футболисты те же артисты.
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+2
FunnyCat_____
фол был , хоть и падение непропорциональное хвату
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+2
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aleks8-48
Простите, но что бы не видеть явную задержку с захватом плеча нужно быть или слепым, или безнравственным идиотом.
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+2
Burevestnik
поцарапане плече - це результат нападу на Ротаня чи шо ?  
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+2
FunnyCat_____
на 8 и 14 секунде четко видно ка защитник Александрии хвататет Назаренко за плечо.
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+1
Sunrise
Ну вот молодцы, все доказали. Теперь очевидно что пенальти рисованный. Ведь если тебя схватили за переднюю часть плеча (да ещё и до гематомы), то ты не можешь лететь дальше вперед.
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+1
Валерий Стебловский
До останніх секунд відео ще були сумніви в порушенні. але коли продемонстрували синець, то можу сказати що це брехня. Від касання гравця Олександрії така травма НЕМОЖЛИВА. 
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0
Dixon
Да ты шо Вчера в матче Милан-Интер на Матртинесе две руке лежали на плече и за футболку прихватывали ,и пенальти отменили судья после просмотра вар 
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0
Calm
Можна ще показати світлини цього «гравця» на реакцію манту
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0
Mykhailo Stepanov
фол був, але навіщо так красиво падати і до чого фото засоса від вечірки напередодні матчу?1
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0
Умник
Это желтая назаренко за полет над гнездом кукушки
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0
FunnyCat_____
 а про моменты в пользу шахтера всегда пишут скандальный ?
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0
Calm
Угу… мовчали б вже краще 
Фейк клуб, фейк пенальті
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0
BUROSTAVOK
Саме головне порушення,це коли Пеглоу штовхав Ротаня.
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0
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vitaha33
Порушення було, питання лише для чого, м'яч ітак був високо...
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-3
Calm
«Падіння не пропорційне хвату»😂😂
Несенюк, клич свою коханку вже яєчню смажити 
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-4
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