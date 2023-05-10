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10 мая 2023, 23:41 | Обновлено 11 мая 2023, 01:09
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Украина U-16 проиграла ровесникам Словакии по пенальти на Турнире развития

Команда Владимира Езерского неудачно провела первый матч в городе Сенец

10 мая 2023, 23:41 | Обновлено 11 мая 2023, 01:09
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0
Украина U-16 проиграла ровесникам Словакии по пенальти на Турнире развития
УАФ. Владимир Езерский

Юнацька збірна України U-16 (футболісти не старші 2007 р.н.) стартувала на Турнірі розвитку УЄФА у Словаччині поєдинком із господарями.

5 травня підопічні Володимира Єзерського розпочали збір. Синьо-жовті проводили підготовку у Словаччині, куди вирушили на Турнір розвитку УЄФА. На змаганнях українські юнаки стартували поєдинком із господарями, який проходив у місті Сенець.

На відміну від суперників по турніру, українці проводили свій перший збір. Незважаючи на певну недосконалість ігрових зв’язків, наші хлопці не поступалися словакам, а іноді й переважали їх. У першому таймі йшла рівна гра, команди мали по кілька моментів. На 25-й хвилині Степанов вивів синьо-жовтих уперед, ударом головою замкнувши подачу Лихоліта.

У другому таймі українці не використали кілька моментів для збільшення власної переваги. Натомість словаки зуміли відігратися – після фолу Волошина у власному штрафному пенальті реалізував Влна.

У підсумку переможця визначала серія пенальті, де сильнішими виявилися словаки – 3:1. Тож господарі набирають два очки, а синьо-жовті – одне. Наступний матч підопічні Володимира Єзерського проведуть 12 травня проти Ірландії.

Збірна України готується до кваліфікаційного раунду Євро-2024 U-17. У період із 15 до 21 жовтня синьо-жовті зустрінуться з командами Німеччини, Фінляндії та Ліхтенштейну (господар змагань).

Турнір розвитку УЄФА серед команд U-16

1-й тур, 10.05.2023

11:00. Латвія U-16 – Ірландія U-16 – 2:4

18:00. Словаччина U-16 – Україна U-16 – 1:1, пен – 3:1

Голи: Влна, 78, (пен) – Степанов, 25.

Словаччина: Маловець, Туранський, Мешко, Павлік (к), Стручка, Валко (Буковський, 68), Влна, Осман (Бачик, 68), Ковачик (Польча, 85), Саган, Немет (Жевош, 78).

Україна: Петренко (Волошин, 67), Шелікета (Рибак, 67), Третяк (Варивода, 67), Дігтярь (к) (Мартюк, 67), Стрельчук (Добреля, 67), Гармаш (Ільченко, 79), Драган, Лихоліт (Редушко, 79), Озимай (Сорока, 67), Ухань, Степанов (Єсін, 67).

Попередження: Павлік, 44 – Стрельчук, 37, Волошин, 77.

2-й тур, 12.05.2023

  • 11:00. Ірландія – Україна
  • 18:00. Словаччина – Латвія

3-й тур, 15.05.2023

  • 11:00. Латвія – Україна
  • 12:00. Словаччина – Ірландія
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турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-16 Словакия - Украина Владимир Езерский
Источник Украинская ассоциация футбола
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