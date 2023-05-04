ЕЗЕРСКИЙ: «Какие могут быть цели, если это первый сбор этой сборной?»

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2007 года рождения) Владимир Езерский рассказал о ближайших планах команды накануне сбора юношеской сборной Украины (U-16), посвященного выступлению сине-желтых на Турнире развития УЕФА.

- Владимир Иванович, это первый сбор новой сборной Украины. С какими надеждами ждете эту работу?

- Всем известно, при каких обстоятельствах сейчас собираются юношеские сборные Украины. Первенства ДЮФЛУ нет. Из-за войны много молодых ребят выехало за границу. Поэтому ближайший сбор в Словакии и Турнир развития УЕФА, куда нас пригласили, будет селекционным. Мы хотим посмотреть в деле футболистов, которые выступают за рубежом. Я благодарен руководству УАФ, что нам пошли навстречу и дали несколько дополнительных дней для тренировочного процесса.

- Все ли иностранцы, которые вызваны на этот сбор, имеют игровую практику?

- Трудно следить, поскольку ребята представляют юношеские команды, поэтому мы собираем информацию, насколько это возможно. В то же время следует отметить, что многих футболистов не удалось пригласить по техническим причинам.

Этот сбор и предназначен для того, чтобы ближе познакомиться с потенциальными кандидатами в сборную. А уже на следующую работу, которая состоится в Украине, будут приглашены игроки, представляющие отечественные коллективы.

- Какие задачи будете ставить перед командой на Турнире развития УЕФА в Словакии?

- Какие могут быть цели, если это первый сбор этой сборной? Прежде всего мы хотим познакомиться и распознать качества игроков.