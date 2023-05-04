Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЕЗЕРСКИЙ: «Какие могут быть цели, если это первый сбор этой сборной?»
Молодежные турниры
04 мая 2023, 17:56 |
251
0

ЕЗЕРСКИЙ: «Какие могут быть цели, если это первый сбор этой сборной?»

Главный тренер сборной Украины U-16 – о сборе перед Турниром развития УЕФА

04 мая 2023, 17:56 |
251
0
ЕЗЕРСКИЙ: «Какие могут быть цели, если это первый сбор этой сборной?»
УАФ. Владимир Езерский

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2007 года рождения) Владимир Езерский рассказал о ближайших планах команды накануне сбора юношеской сборной Украины (U-16), посвященного выступлению сине-желтых на Турнире развития УЕФА.

- Владимир Иванович, это первый сбор новой сборной Украины. С какими надеждами ждете эту работу?
- Всем известно, при каких обстоятельствах сейчас собираются юношеские сборные Украины. Первенства ДЮФЛУ нет. Из-за войны много молодых ребят выехало за границу. Поэтому ближайший сбор в Словакии и Турнир развития УЕФА, куда нас пригласили, будет селекционным. Мы хотим посмотреть в деле футболистов, которые выступают за рубежом. Я благодарен руководству УАФ, что нам пошли навстречу и дали несколько дополнительных дней для тренировочного процесса.

- Все ли иностранцы, которые вызваны на этот сбор, имеют игровую практику?
- Трудно следить, поскольку ребята представляют юношеские команды, поэтому мы собираем информацию, насколько это возможно. В то же время следует отметить, что многих футболистов не удалось пригласить по техническим причинам.

Этот сбор и предназначен для того, чтобы ближе познакомиться с потенциальными кандидатами в сборную. А уже на следующую работу, которая состоится в Украине, будут приглашены игроки, представляющие отечественные коллективы.

- Какие задачи будете ставить перед командой на Турнире развития УЕФА в Словакии?
- Какие могут быть цели, если это первый сбор этой сборной? Прежде всего мы хотим познакомиться и распознать качества игроков.

По теме:
Сергей САПРОНОВ: «По игре украинки заслуживали на первое место»
Езерский назвал состав сборной Украины U-16 на Турнир развития УЕФА
Женская сборная Украины U-17 заняла 2-е место в Турнире развития в Румынии
Владимир Езерский турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-16
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Футбол | 04 мая 2023, 14:16 6
Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»

Игрок «Миная» - об игре с «горняками» Донецка

ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
Футбол | 04 мая 2023, 16:29 4
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы

Киевляне вышли вперед

Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Футбол | 04.05.2023, 14:56
Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»
Футбол | 04.05.2023, 05:34
ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»
ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Футбол | 03.05.2023, 21:00
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
02.05.2023, 16:58
Бокс
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
02.05.2023, 20:55 8
Бокс
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
02.05.2023, 22:23 15
Футбол
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
03.05.2023, 18:12 2
Другие виды
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
02.05.2023, 21:25 3
Футбол
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
03.05.2023, 23:37 11
Футбол
Часть российских спортсменов после проверки не допущены к ЧМ-2023 по дзюдо
Часть российских спортсменов после проверки не допущены к ЧМ-2023 по дзюдо
02.05.2023, 20:23 4
Другие виды
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
03.05.2023, 06:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности