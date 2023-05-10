Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
Специалист сделал грустный вывод о будущем «Металлиста»
Бывший главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич высказался о сегодняшнем тяжелом положении харьковского клуба, который имеет финансовые проблемы.
«Конечно, мне не хочется, чтобы вылетела моя родная команда «Металлист». Однако тяжело сказать, что будет дальше. Наверное, Ярославский уже отошел от футбола. Хорошо, что выиграли последний матч против ФК «Львов» (1:0) и появилась хоть какая-то надежда», – сказал Маркевич.
В этом сезоне «Металлист» борется за сохранение прописки в УПЛ. Кроме того, футболисты харьковского клуба не получали зарплату уже несколько месяцев.
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