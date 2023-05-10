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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Испания
10 мая 2023, 19:59 | Обновлено 10 мая 2023, 20:59
1941
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»

Специалист оценил перспективы украинского хавбека

10 мая 2023, 19:59 | Обновлено 10 мая 2023, 20:59
1941
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Известный тренер Мирон Маркевич поделился мнением о будущем украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который перешел в испанскую «Жирону» из киевского «Динамо».

«Виктор очень хорошо играет, он раскрылся. Думаю, Цыганков в «Жироне» надолго не задержится. «Манчестер Сити»? Посмотрим. Сегодня, может быть, рановато, а завтра – самое время», - сказал Маркевич.

25-летний Цыганков провел за «Жирону» в текущем сезоне 14 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт украинского вингера с испанским клубом действителен до июня 2027 года.

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Мирон Маркевич Виктор Цыганков Жирона
Источник FanDay
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Комментарии 2
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Octopus
Пока что его затмил арендованный Кастельянос. Ситуация чем-то напоминает Яремчука, которого взяли в Бенфику на перепродажу, а там Нуньез раззабивался. Как только Цыганков станет лидером Жироны, так сразу выстроится очередь. Летом вряд ли он куда-то перейдет. Нужно брать на себя инициативу, нужно доказывать, не быть сторонним наблюдателем. В общем, верим в Виктора.
Прикольно, что ростер Жироны на выходе из Сегунды был 30 млн, а щас за год стал 125, вот это скачок.
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+6
Умник

Никто абсолютно Никто не может перейти в Европейские клубы из Динамо.
Какой Забарный. Какой Циганков?))).
Клоун. Ты хоть бы извинился бы для начала, а потом уже подлизывался.
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0
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