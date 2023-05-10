Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Специалист оценил перспективы украинского хавбека
Известный тренер Мирон Маркевич поделился мнением о будущем украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который перешел в испанскую «Жирону» из киевского «Динамо».
«Виктор очень хорошо играет, он раскрылся. Думаю, Цыганков в «Жироне» надолго не задержится. «Манчестер Сити»? Посмотрим. Сегодня, может быть, рановато, а завтра – самое время», - сказал Маркевич.
25-летний Цыганков провел за «Жирону» в текущем сезоне 14 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт украинского вингера с испанским клубом действителен до июня 2027 года.
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Прикольно, что ростер Жироны на выходе из Сегунды был 30 млн, а щас за год стал 125, вот это скачок.
Никто абсолютно Никто не может перейти в Европейские клубы из Динамо.
Какой Забарный. Какой Циганков?))).
Клоун. Ты хоть бы извинился бы для начала, а потом уже подлизывался.