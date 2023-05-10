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Украина. Премьер лига
10 мая 2023, 14:40 | Обновлено 10 мая 2023, 14:47
733
1

Стало известно, кто рассудит дважды перенесенный матч Днепр-1 – Александрия

Арбитром встречи назначен Ярослав Козык

10 мая 2023, 14:40 | Обновлено 10 мая 2023, 14:47
733
1
Стало известно, кто рассудит дважды перенесенный матч Днепр-1 – Александрия
ФК Динамо Киев. Ярослав Козык

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 1-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Александрией».

Арбитром матча назначен Ярослав Козык. Ассистенты арбитра Семен Шлончак и Владимир Высоцкий, четвертый судья Денис Шурман.

УПЛ. 1-й тур

Четверг, 11 мая

13:00. «Днепр-1» – «Александрия». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Ярослав Козык (Мукачево).

Встреча стартовала 23 ноября 2022 года в том же Ужгороде. Однако на 10-й минуте матча игра была прервана из-за воздушной тревоги. Команды долгое время не могли решить, когда им таки доиграть поединок, однако несколько недель назад пришли к консенсусу.

«Александрия» после матча поедет к «Колосу». «Днепр-1» останется на своей базе, чтобы сыграть через несколько дней против «Миная».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Yass
І пів року не пройшло , як найшли час для догравання. Я так розумію, будуть догравати з 10-ї хвилини. Не всі зможуть вийти з тих, хто починав матч.  Дозволять додаткові заміни чи як розрулять?
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