Стало известно, кто рассудит дважды перенесенный матч Днепр-1 – Александрия

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 1-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Александрией».

Арбитром матча назначен Ярослав Козык. Ассистенты арбитра Семен Шлончак и Владимир Высоцкий, четвертый судья Денис Шурман.

УПЛ. 1-й тур

Четверг, 11 мая

13:00. «Днепр-1» – «Александрия». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Ярослав Козык (Мукачево).

Встреча стартовала 23 ноября 2022 года в том же Ужгороде. Однако на 10-й минуте матча игра была прервана из-за воздушной тревоги. Команды долгое время не могли решить, когда им таки доиграть поединок, однако несколько недель назад пришли к консенсусу.

«Александрия» после матча поедет к «Колосу». «Днепр-1» останется на своей базе, чтобы сыграть через несколько дней против «Миная».