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Лига чемпионов
10 мая 2023, 04:19 | Обновлено 10 мая 2023, 04:24
216
0

Винисиус повторил рекордный результат Роналду в Лиге чемпионов

Бразилец имеет серию результативных действий

10 мая 2023, 04:19 | Обновлено 10 мая 2023, 04:24
216
0
Винисиус повторил рекордный результат Роналду в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Во вторник, 9 мая, в первом полуфинале Лиги чемпионов вничью 1:1 в Мадриде сыграли местный «Реал» и «Манчестер Сити».

В составе «галактикос» автором гола стал бразильский вингер Винисиус Жуниор.

Поразив ворота «горожан» Манчестера, игрок «Реала» повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству результативных действий. Винисиус Жуниор имеет на своем счету голевые действия в каждом из последних 11-ти матчей команды в Лиге чемпионов, когда он выходил в стартовом составе. Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

В 2017-2018 годах подобная серия удалась Криштиану Роналду, когда он также защищал цвета мадридского «Реала».

Напомним, «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов проведут в Англии 17 мая.

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Винисиус Жуниор Криштиану Роналду Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити
Источник Opta
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