Винисиус повторил рекордный результат Роналду в Лиге чемпионов
Бразилец имеет серию результативных действий
Во вторник, 9 мая, в первом полуфинале Лиги чемпионов вничью 1:1 в Мадриде сыграли местный «Реал» и «Манчестер Сити».
В составе «галактикос» автором гола стал бразильский вингер Винисиус Жуниор.
Поразив ворота «горожан» Манчестера, игрок «Реала» повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству результативных действий. Винисиус Жуниор имеет на своем счету голевые действия в каждом из последних 11-ти матчей команды в Лиге чемпионов, когда он выходил в стартовом составе. Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
В 2017-2018 годах подобная серия удалась Криштиану Роналду, когда он также защищал цвета мадридского «Реала».
Напомним, «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов проведут в Англии 17 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра Кевина де Брюйне, получившего приз от УЕФА, оценена в 7.6 балла
В пятерку попали Анчелотти, Клопп и Зидан