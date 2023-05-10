Винисиус повторил рекордный результат Роналду в Лиге чемпионов

Во вторник, 9 мая, в первом полуфинале Лиги чемпионов вничью 1:1 в Мадриде сыграли местный «Реал» и «Манчестер Сити».

В составе «галактикос» автором гола стал бразильский вингер Винисиус Жуниор.

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Поразив ворота «горожан» Манчестера, игрок «Реала» повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству результативных действий. Винисиус Жуниор имеет на своем счету голевые действия в каждом из последних 11-ти матчей команды в Лиге чемпионов, когда он выходил в стартовом составе. Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

В 2017-2018 годах подобная серия удалась Криштиану Роналду, когда он также защищал цвета мадридского «Реала».

Напомним, «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов проведут в Англии 17 мая.