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Лига чемпионов
10 мая 2023, 03:58 | Обновлено 10 мая 2023, 04:05
176
0

Гвардиола и Анчелотти открыли новую страницу в личных взаимоотношениях

Команды тренеров провели 9-й очный поединок

10 мая 2023, 03:58 | Обновлено 10 мая 2023, 04:05
176
0
Гвардиола и Анчелотти открыли новую страницу в личных взаимоотношениях
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола (слева) и Карло Анчелотти

Во вторник, 9 мая, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов в Мадриде отношения выяснили «Реал» и «Манчестер Сити». Силы команд в итоге оказались равными – ничья 1:1.

Это была девятая очная игра команд Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти. Впервые она завершился вничью.

До поединка на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Гвардиолы имели пять побед, а воспитанники Анчелотти побеждал трижды.

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Карло Анчелотти Пеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити
Источник Twitter
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