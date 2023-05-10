Лига чемпионов10 мая 2023, 03:58 | Обновлено 10 мая 2023, 04:05
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Гвардиола и Анчелотти открыли новую страницу в личных взаимоотношениях
Команды тренеров провели 9-й очный поединок
10 мая 2023, 03:58 | Обновлено 10 мая 2023, 04:05
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Во вторник, 9 мая, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов в Мадриде отношения выяснили «Реал» и «Манчестер Сити». Силы команд в итоге оказались равными – ничья 1:1.
Это была девятая очная игра команд Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти. Впервые она завершился вничью.
До поединка на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Гвардиолы имели пять побед, а воспитанники Анчелотти побеждал трижды.
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