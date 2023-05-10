Гвардиола и Анчелотти открыли новую страницу в личных взаимоотношениях

Во вторник, 9 мая, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов в Мадриде отношения выяснили «Реал» и «Манчестер Сити». Силы команд в итоге оказались равными – ничья 1:1.

Это была девятая очная игра команд Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти. Впервые она завершился вничью.

До поединка на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Гвардиолы имели пять побед, а воспитанники Анчелотти побеждал трижды.