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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Наши форварды снова начали забивать»
Лига чемпионов
09 мая 2023, 19:22 |
142
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Наши форварды снова начали забивать»

Тренер «Интера» – о матче против «Милана»

09 мая 2023, 19:22 |
142
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Наши форварды снова начали забивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Милана» (10 мая):

«Выход в полуфинал Лиги чемпионов, финал Кубка Италии и последние результаты в чемпионате помогли нам лучше готовиться к матчам. Мы знаем, насколько важное завтрашнее дерби для нас и для болельщиков, и хотим подойти к нему в лучшей готовности.

У нас был момент, когда нам не удавалось реализовывать моменты, теперь наши форварды снова начали забивать. Но я был спокоен даже тогда, потому что проблема есть тогда, когда вам не удается создавать момент, у нас они были. Теперь все забивают, надо продолжать в том же духе.

У меня есть выбор в полузащите и атаке, здесь у меня нет проблем, мы немного ограничены в защитной линии. Леау? Мы знаем его качества, знаем, что он может не сыграть завтра, но это не изменит нашего плана на игру. «Милан» не только контратакующая команда, они умеют хорошо контролировать мяч, и нам нужно хорошо сыграть во всех фазах.

После выхода из группы с «Барселоной» и «Баварией» команда стала более сознательной. Противостояния с «Порту» и «Бенфикой» также были очень трудными, но мы их преодолели, теперь нас ждет еще одно, еще более важное противостояние на пути к финалу.

Насколько важен прогресс Лукаку для команды? Мы для этого его и подписывали, у него была травма, из-за которой он выбыл на 4 месяца, но сейчас он вернулся и помогает нам, как и Брозович, чье возвращение также очень важное».

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Симоне Индзаги Интер Милан Милан - Интер Лига чемпионов
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