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  4. Дарио СРНА: «Мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1»
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 13:47 |
398
5

Дарио СРНА: «Мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1»

«Шахтер» рассматривает возможность приобретения для УПЛ системы VAR

09 мая 2023, 13:47 |
398
5
Дарио СРНА: «Мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор ФК «Шахтер» Дарио Срна прокомментировал события прошедшего тура УПЛ и акцентировал внимание на работе арбитров.

- Дарио, 25-й тур чемпионата Украины ознаменовался рядом судейских скандалов. Каково ваше мнение по этому поводу?
- Мне очень не понравилось судейство в Александрии, еще больше не понравилось в Одессе. «Шахтер» всегда был за справедливость, за честный футбол. Если ошибаются в нашу сторону - мы это признаем.

Сегодня мне не нравится, как предвзято судят матчи «Днепра-1». И это также отмечают эксперты и журналисты. Поэтому ответственных за судейство в Украине я прошу обратить на это внимание, сделать выводы и наказать тех арбитров, которые допускают грубые ошибки. Мое мнение, что нужно развивать молодых арбитров, амбициозных, голодных, потому что сегодня судейство не на том уровне, на котором оно должно быть.

Мы понимаем финансовые проблемы и сложности, с которыми имеют дело организаторы соревнований. Поэтому «Шахтер» рассматривает возможность приобретения для УПЛ системы VAR, чтобы VAR работал на каждом без исключения матче следующего сезона. С дополнительным VAR будет намного легче: это позволит исключить ошибки и убрать вмешательство извне в работу судей. Важно, чтобы все клубы были в равных условиях.

Мы хотим справедливости и боремся за честность. Кто против такого подхода, тот не заслуживает быть в элите украинского футбола и участвовать в чемпионате Украины. Для всех должны быть одинаковые правила. То, что сейчас происходит с судейством, мне напоминает беспредел начала 2000-х годов. Если «Шахтер» выиграет этот чемпионат, я вам обещаю, он это сделает честно. Если проиграет, то только в честной борьбе. Мы не признаем обмана и с этим будем бороться.

Хочу подчеркнуть, что текущий чемпионат очень интересный, идет упорная борьба наверху и внизу турнирной таблицы. Не хватает, к сожалению, одного - качественного, беспристрастного судейства и фейр-плей.

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Шахтер Донецк Дарио Срна VAR Днепр-1
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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vitaha33
А Даріо був чесний, коли поставили пенальті в матчі з Волинню і вони взяли чемпіонство? Чому ти тоді мовчав, Даріо? Ти завжди чесний? Серйозно?
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+1
BUROSTAVOK
Побачимо в четверг. Я думаю,якщо Олекса дійсно нормальна команда,то вона не зільє...
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+1
Фанькин кот
Дарик всё верно сказал, правду-матку рубанул. Каломойша рвёт и мечет, чтобы сделать свою фейкднепрю картонным шампиньоном. А суркисята и динамовская ботоферма им в этом активно помогает. Шахту очерняет да фейки распускает. Все боты, Фаньки, Эвилы и Шпроты трудятся до седьмого пота.
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0
Умник
Отличный хорватский юмор
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0
Злий Глобинець
Всі бачать, що у  "дітища" Коломойського найбільше бажання виграти цю УПЛ. Дивіться самі: Коломойський починаючи з 2015 року лише закривав і обмежував фінансування своїх футбольних проектів. А тут раптом під час найгарячішої фази війни, почав "вкладатися"! І це вже не будучи громадянином України.І Довбика вчасно не продав, і досить якісних легіонерів прикупив, і харківський Металіст під себе підім'яв. Бо бачить, що Шахтар ослаб, Динамо ослабло. Тому користуючись сприятливим моментом,  штучно намагається зробити своє "позашлюбне дітище" чемпіоном. Тільки сліпі (та динамофани, які завжди і у всіх ситуаціях проти Шахтаря) не бачать, що "вкладається" по повній програмі: у "роботу" з суддями (пенальті для Довбика), у стимулювання суперників Шахтаря (які грають проти нього як у фіналі Ліги Чемпіонів), у відвертий підкуп інших команд (це ми тільки про Металіст знаємо, а ще багато чого не знаємо). Гидко від такого штучного протягування "мінус перших" у липові, несправжні чемпіони на вкрадені у народу гроші. Тому я всім серцем бажаю, щоб Шахтар утер "каломойцям" носа і став знову, як завжди, чемпіоном України. А всі потуги лукавого ізраїльтянина Бєні пішли коту під хвіст! 
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