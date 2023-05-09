Карло АНЧЕЛОТТИ: «Говорить только о Холанде – значит не говорить о команде»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»:

«План на завтра – сыграть полноценную игру, показать лучшее, что у нас есть на физическом, техническом и мотивационном уровне, принимая во внимание, что решающей игрой будет ответный матч. Мы хотим воспользоваться небольшим преимуществом завтра, чтобы посмотреть, сможем ли мы это сделать потом.



Воспользоваться для нас означало бы получить положительный результат. Хорошо чувствовать себя в игре и не слишком страдать. Дело не только в результате, если ты хорошо чувствуешь себя в игре, умеешь создавать проблемы команде соперника и избегать проблем, это тоже небольшое преимущество. Мы постараемся сделать это завтра. Это игра, которая требует многого от всех, когда ты выходишь в полуфинал в таком соревновании, это нормально, что многого требуют.



Думаю, мы достигли одного уровня. Сейчас сложно оценить физическое состояние и сравнить его с прошлым годом. Что имеет значение в этот момент, так это мотивация, которая у нас есть. Факт победы в Кубке Испании – еще один мотивационный момент для завтрашней игры. Мы очень взволнованы.





«Манчестер Сити» сейчас – более лучшая версия команды по сравнению с прошлым годом. У них был очень опасный нападающий, которым был Габриэль Жесус, но у Холанда другие характеристики. «Сити» не изменили свой стиль, может быть, они играют немного более прямолинейно и используют преимущество длинной передачи, потому что у них другой нападающий с ввыскоим ростом. Но позади него стоит Де Брюйне, и во многих играх они использовали эту тактика, когда длинная передача играла ключевую роль. «Сити» очень хорошо организован сзади и хорошо обращается с мячом.



Холанд – очень опасный игрок, он демонстрирует впечатляющие качества, особенно когда дело доходит до забитых голов. Он опасен, но говорить только о нем – значит не говорить о полноценной команде, которая играет в очень хороший футбол, очень хорошо защищается, атакует и имеет идеи. Мы будем предлагаем не игру, чтобы остановить Холанда, а целую команду, которую невозможно остановить. У нас есть варианты, чтобы сыграть ровный и конкурентный матч.



Болельщики изменили свое мнение, потому что в прошлом году клуб прибыл после трех лет без побед, а теперь мы тут, выиграв Лигу чемпионов в прошлом году. Меняется только это, болельщики всегда рады, что это соревнование можно выиграть».



Первый матч 1/2 финала главного еврокубкового турнира Европы «Реал» – «Манчестер Сити» начнется 9 мая в 22:00 по Киеву.