Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Говорить только о Холанде – значит не говорить о команде»
Лига чемпионов
09 мая 2023, 05:26 |
264
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Говорить только о Холанде – значит не говорить о команде»

Главный тренер «Реала» – о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ман Сити»

09 мая 2023, 05:26 |
264
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Говорить только о Холанде – значит не говорить о команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»:

«План на завтра – сыграть полноценную игру, показать лучшее, что у нас есть на физическом, техническом и мотивационном уровне, принимая во внимание, что решающей игрой будет ответный матч. Мы хотим воспользоваться небольшим преимуществом завтра, чтобы посмотреть, сможем ли мы это сделать потом.

Воспользоваться для нас означало бы получить положительный результат. Хорошо чувствовать себя в игре и не слишком страдать. Дело не только в результате, если ты хорошо чувствуешь себя в игре, умеешь создавать проблемы команде соперника и избегать проблем, это тоже небольшое преимущество. Мы постараемся сделать это завтра. Это игра, которая требует многого от всех, когда ты выходишь в полуфинал в таком соревновании, это нормально, что многого требуют.

Думаю, мы достигли одного уровня. Сейчас сложно оценить физическое состояние и сравнить его с прошлым годом. Что имеет значение в этот момент, так это мотивация, которая у нас есть. Факт победы в Кубке Испании – еще один мотивационный момент для завтрашней игры. Мы очень взволнованы.



«Манчестер Сити» сейчас – более лучшая версия команды по сравнению с прошлым годом. У них был очень опасный нападающий, которым был Габриэль Жесус, но у Холанда другие характеристики. «Сити» не изменили свой стиль, может быть, они играют немного более прямолинейно и используют преимущество длинной передачи, потому что у них другой нападающий с ввыскоим ростом. Но позади него стоит Де Брюйне, и во многих играх они использовали эту тактика, когда длинная передача играла ключевую роль. «Сити» очень хорошо организован сзади и хорошо обращается с мячом.

Холанд – очень опасный игрок, он демонстрирует впечатляющие качества, особенно когда дело доходит до забитых голов. Он опасен, но говорить только о нем – значит не говорить о полноценной команде, которая играет в очень хороший футбол, очень хорошо защищается, атакует и имеет идеи. Мы будем предлагаем не игру, чтобы остановить Холанда, а целую команду, которую невозможно остановить. У нас есть варианты, чтобы сыграть ровный и конкурентный матч.

Болельщики изменили свое мнение, потому что в прошлом году клуб прибыл после трех лет без побед, а теперь мы тут, выиграв Лигу чемпионов в прошлом году. Меняется только это, болельщики всегда рады, что это соревнование можно выиграть».

Первый матч 1/2 финала главного еврокубкового турнира Европы «Реал» – «Манчестер Сити» начнется 9 мая в 22:00 по Киеву.

По теме:
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы тут не для мести. Это просто еще один шанс»
Ярослав ВИШНЯК: «Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку»
Карло Анчелотти БК Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов пресс-конференция Эрлинг Холанд
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Футбол | 08 мая 2023, 22:20 1
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон

«Ириски» неожиданно уничтожили «чаек» со счетом 5:1

Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
Футбол | 09 мая 2023, 02:49 0
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко

Украинский футболист покинет клуб летом

Сенсация в АПЛ! Эвертон с Миколенко разгромил Брайтон Де Дзерби в гостях
Футбол | 08.05.2023, 21:37
Сенсация в АПЛ! Эвертон с Миколенко разгромил Брайтон Де Дзерби в гостях
Сенсация в АПЛ! Эвертон с Миколенко разгромил Брайтон Де Дзерби в гостях
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Теннис | 08.05.2023, 09:28
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Бокс | 08.05.2023, 11:20
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
  Не знаю, як буде на полі, але словесну "дуель" напередодні матчу Анчелотті виграв. Така
заява більше вселяє впевненості у гравців.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
07.05.2023, 13:21 4
Бокс
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
08.05.2023, 13:31 28
Волейбол
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
07.05.2023, 03:05 10
Бокс
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
08.05.2023, 15:17 47
Футбол
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
08.05.2023, 20:57 4
Футбол
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
07.05.2023, 17:50 24
Футбол
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 22
Футбол
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
08.05.2023, 16:32 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности