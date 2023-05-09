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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы тут не для мести. Это просто еще один шанс»
Лига чемпионов
09 мая 2023, 04:15 | Обновлено 09 мая 2023, 04:24
245
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы тут не для мести. Это просто еще один шанс»

Главный тренер «Манчестер Сити» – о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала»

09 мая 2023, 04:15 | Обновлено 09 мая 2023, 04:24
245
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы тут не для мести. Это просто еще один шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями перед предстоящем матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Мы приезжали в Мадрид в прошлом сезоне с воодушевлением на выход в финал. Мы сыграли очень хорошо в обеих играх. Но этого было недостаточно. Но то, что было в прошлом, осталось в прошлом. Мы здесь не для мести. Это просто еще одна возможность.

Однажды мы выйдем в финал и выиграем его. Мы приехали в Мадрид, чтобы сделать это в этом сезоне. В прошлом сезоне мы тоже приехали сюда, чтобы выйти в финал и выиграть его. Но этого не произошло, потому что мы играли против «Реала», и в этом турнире они точно знают, что им нужно делать.

Сколько бы мы ни играли против них или других ведущих команд Европы, мы всегда будем ближе к цели.

Я не хотел бы иметь команду, которая однажды выиграла Лигу чемпионов, а затем, после десяти лет, не играла в Лиге чемпионов и опускалась все ниже и ниже. В Европе есть клубы, которые инвестируют только для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, а после этого они не выигрывают Лигу чемпионов и лиги, а затем идут все ниже и ниже.

Быть стабильным – это самое главное. Мадрид, например, каждый сезон в топе. Как «Барселона» в прошлом, все время была там, или «Ливерпуль», все время там. Для меня это означает, что клуб стабилен».

Первый матч 1/2 финала главного еврокубкового турнира Европы «Реал» – «Манчестер Сити» начнется 9 мая в 22:00 по Киеву.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов пресс-конференция
Источник ФК Манчестер Сити
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Комментарии 1
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Barry
Готов поспорить, что в финале, кто-бы ни играл против них, итальянская команда (неважно, какая) осядет на своей половине и будет ждать пеналей.
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