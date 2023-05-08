Италия08 мая 2023, 15:29 |
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Тренер Болоньи может заменить Моуриньо в Роме
Тиаго Мотта может пойти на повышение
08 мая 2023, 15:29 |
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо летом может покинуть Рим. Им интересуются ряд топ-клубов, в том числе «ПСЖ».
Руководство «Ромы» уже начало искать потенциального преемника Моуриньо на случай ухода португальца. Один из вариантов – главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта. Сам он также входит в сферу интересов «ПСЖ».
В сезоне 2009/2010 Мотта выступал под руководством Моуриньо в «Интере», который в тот год выиграл Лигу чемпионов. «Болонью» Мотта возглавляет с сентября прошлого года.
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