Тренер Болоньи может заменить Моуриньо в Роме

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо летом может покинуть Рим. Им интересуются ряд топ-клубов, в том числе «ПСЖ».

Руководство «Ромы» уже начало искать потенциального преемника Моуриньо на случай ухода португальца. Один из вариантов – главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта. Сам он также входит в сферу интересов «ПСЖ».

В сезоне 2009/2010 Мотта выступал под руководством Моуриньо в «Интере», который в тот год выиграл Лигу чемпионов. «Болонью» Мотта возглавляет с сентября прошлого года.