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Франция
25 апреля 2023, 19:27 |
446
0

Тренер, который работал с Коваленко, может возглавить ПСЖ

Парижане обратили внимание на Тиаго Мотту

25 апреля 2023, 19:27 |
446
0
Тренер, который работал с Коваленко, может возглавить ПСЖ
ФК Болонья. Тиаго Мотта

«ПСЖ» продолжает поиски нового главного тренера. По информации итальянских СМИ, парижане обратили свое внимание на главного тренера «Болоньи» Тиаго Мотту.

Работа 40-летнего итальянца в нынешнем сезоне с «Болоньей» получила множество положительных отзывов. Мотта также входит в шорт-лист миланского «Интера».

Тиаго Мотта возглавляет «Болонью» с сентября прошлого года. Ранее он работал со «Специей», в составе которой уже тогда выступал Виктор Коваленко.

В 2012 – 2018 годах Мотта выступал за «ПСЖ» в качестве игрока.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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