Тренер, который работал с Коваленко, может возглавить ПСЖ

«ПСЖ» продолжает поиски нового главного тренера. По информации итальянских СМИ, парижане обратили свое внимание на главного тренера «Болоньи» Тиаго Мотту.

Работа 40-летнего итальянца в нынешнем сезоне с «Болоньей» получила множество положительных отзывов. Мотта также входит в шорт-лист миланского «Интера».

Тиаго Мотта возглавляет «Болонью» с сентября прошлого года. Ранее он работал со «Специей», в составе которой уже тогда выступал Виктор Коваленко.

В 2012 – 2018 годах Мотта выступал за «ПСЖ» в качестве игрока.