Тренер, который работал с Коваленко, может возглавить ПСЖ
Парижане обратили внимание на Тиаго Мотту
«ПСЖ» продолжает поиски нового главного тренера. По информации итальянских СМИ, парижане обратили свое внимание на главного тренера «Болоньи» Тиаго Мотту.
Работа 40-летнего итальянца в нынешнем сезоне с «Болоньей» получила множество положительных отзывов. Мотта также входит в шорт-лист миланского «Интера».
Тиаго Мотта возглавляет «Болонью» с сентября прошлого года. Ранее он работал со «Специей», в составе которой уже тогда выступал Виктор Коваленко.
В 2012 – 2018 годах Мотта выступал за «ПСЖ» в качестве игрока.
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