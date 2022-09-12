ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Специи Мотта возглавил Болонью

«Болонья» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Тиаго Мотты. Контракт рассчитан на два года. На посту главного тренера «Болоньи» Мотта заменил Синишу Михайловича, который был уволен на прошлой неделе.

Сначала фаворитом на пост нового главного тренера «Болоньи» считался Клаудио Раньери. Предыдущем местом работы Мотты была «Специя», где он работал с украинцем Виктором Коваленко.