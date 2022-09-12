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Италия
12 сентября 2022, 14:24 |
55
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Специи Мотта возглавил Болонью

«Болонья» нашла замену Синише Михайловичу

12 сентября 2022, 14:24 |
55
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Специи Мотта возглавил Болонью
ФК Болонья. Тиаго Мотта

«Болонья» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Тиаго Мотты. Контракт рассчитан на два года. На посту главного тренера «Болоньи» Мотта заменил Синишу Михайловича, который был уволен на прошлой неделе.

Сначала фаворитом на пост нового главного тренера «Болоньи» считался Клаудио Раньери. Предыдущем местом работы Мотты была «Специя», где он работал с украинцем Виктором Коваленко.

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Болонья Синиша Михайлович Тиаго Мотта
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Источник ФК Болонья
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