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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 12:52 | Обновлено 08 мая 2023, 13:01
210
0

Минай и Ворскла определились с составами на матч

Команды сыграют в Минае

08 мая 2023, 12:52 | Обновлено 08 мая 2023, 13:01
210
0
Минай и Ворскла определились с составами на матч
ФК Минай. Минай-Арена

В 14:00 по киевскому времени в селе Минай начнется матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный клуб «Минай» и «Ворскла» из Полтавы.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами подопечных.

Минай – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Минай»: Бандура – Ю. Кравчук, Немчанинов, Булеза, Гончар, Витенчук, Петько, Рогозинский, Твердохлеб, Вишневский, Мельник.

«Ворскла»: Исенко – Кравец, Пердута, Скляр, Олейник, Степанюк, Яворский, Сефери, Павлюк, Крупский, Кане.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» - «Ворскла».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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