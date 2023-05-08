Минай и Ворскла определились с составами на матч

В 14:00 по киевскому времени в селе Минай начнется матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный клуб «Минай» и «Ворскла» из Полтавы.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами подопечных.

Минай – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Минай»: Бандура – Ю. Кравчук, Немчанинов, Булеза, Гончар, Витенчук, Петько, Рогозинский, Твердохлеб, Вишневский, Мельник.

«Ворскла»: Исенко – Кравец, Пердута, Скляр, Олейник, Степанюк, Яворский, Сефери, Павлюк, Крупский, Кане.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» - «Ворскла».