В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало - в 14:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды будет судить арбитр Александр Омельченко, который предсттавляет Славянск.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Ворскла».