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Чемпионат Украины
Минай
08.05.2023 14:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 22:52 | Обновлено 07 мая 2023, 22:53
41
0

Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 25 тура состоится 8 мая в 14:00

07 мая 2023, 22:52 | Обновлено 07 мая 2023, 22:53
41
0
Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало - в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды будет судить арбитр Александр Омельченко, который предсттавляет Славянск.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Ворскла».

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Источник Sport.ua
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