Украина. Премьер лига07 мая 2023, 22:52 | Обновлено 07 мая 2023, 22:53
41
0
Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 25 тура состоится 8 мая в 14:00
07 мая 2023, 22:52 | Обновлено 07 мая 2023, 22:53
41
0
В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало - в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Команды будет судить арбитр Александр Омельченко, который предсттавляет Славянск.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Ворскла».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 мая 2023, 22:00 6
Питерский «зенит» в 10-й раз выиграл национальный чемпионат
Футбол | 07 мая 2023, 23:23 0
Автор первого гола Мартин Эдегор получил самую высокую в матче оценку 8.2
Бокс | 07.05.2023, 03:05
Бокс | 07.05.2023, 07:35
Футбол | 07.05.2023, 15:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.05.2023, 11:22 7
06.05.2023, 00:43 6
06.05.2023, 03:23
07.05.2023, 03:50 1
07.05.2023, 17:50 24
07.05.2023, 13:21 3
06.05.2023, 18:09 20
07.05.2023, 07:15 1