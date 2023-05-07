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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 22:23 | Обновлено 07 мая 2023, 22:54
85
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Ворскла

Игра начнется 8 мая в 14:00

07 мая 2023, 22:23 | Обновлено 07 мая 2023, 22:54
85
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Ворскла
УПЛ

В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало - в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды будет судить арбитр Александр Омельченко, который предсттавляет Славянск.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Ворскла».

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Источник Sport.ua
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