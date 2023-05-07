Украина. Премьер лига07 мая 2023, 22:23 | Обновлено 07 мая 2023, 22:54
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Ворскла
Игра начнется 8 мая в 14:00
07 мая 2023, 22:23 | Обновлено 07 мая 2023, 22:54
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В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало - в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Команды будет судить арбитр Александр Омельченко, который предсттавляет Славянск.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Ворскла».
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