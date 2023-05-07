Украина. Премьер лига07 мая 2023, 17:11 | Обновлено 07 мая 2023, 17:23
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Все еще впереди. Шахтер и Днепр-1 по потерям идут вровень в таблице УПЛ
В 25-м туре интрига закрутилась с новой силой
07 мая 2023, 17:11 | Обновлено 07 мая 2023, 17:23
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В воскресенье, 7 мая, сыграны три матча 25-го тура в Украинской Премьер-лиге.
«Днепр-1» в волевом стиле в Одессе обыграл «Черноморец» со счетом 2:1.
А вот донецкий «Шахтер» в Александрии не смог укротить местный одноименный клуб – ничья 1:1.
Таким образом, в турнирной таблице УПЛ первым, как и прежде, идет «Шахтер», у которого 60 очков после 25 встреч. У «Днепра-1» вторая позиция и 57 пунктов после 24 матчей. По потерянным очками претенденты на чемпионство идут вровень.
Текущая турнирная таблица УПЛ
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З ким Дніпру ще грати пропущений матч?
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