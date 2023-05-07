Львов в игре с Металлистом продолжил печальную серию неудач

В матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги между «Металлистом» и «Львовом», который состоялся в Ужгороде, со счетом 1:0 победили харьковчане.

Эта победа, напомним, позволила «Металлисту» прервать черную полосу длительного невезения.

А вот «Львов», в свою очередь, продолжает катиться вниз. Он проиграл в восьмой игре УПЛ подряд. Ко всему, при нынешнем наставнике Анатолии Бессмертном «Львов» не может выиграть вот уже в 15-ти встречах – 3 ничьи, 12 поражений.

В таблице чемпионата Украины «Львов» занимает 16 место с 13 очками после 25 игр.