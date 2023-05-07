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Украина. Первая лига
07 мая 2023, 15:32 | Обновлено 07 мая 2023, 15:41
237
0

Металлист смог прервать черную полосу длительного невезения

Харьковчане выиграли у «Львова»

07 мая 2023, 15:32 | Обновлено 07 мая 2023, 15:41
237
0
Металлист смог прервать черную полосу длительного невезения
УПЛ

В матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист» в Ужгороде выяснил отношения со «Львовом».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу харьковского коллектива, в составе которого на 79-й минуте автором единственного гола стал нападающий Максим Прядун.

Эта победа позволила «Металлисту» на отметке в 17 игр прервать серию матчей без выигрышей. В последний раз в УПЛ-2022/2023 харьковчане побеждали 15 октября прошлого года («Ворскла» – 3:2). С той поры команда добилась во встречах чемпионата лишь шести ничьих и потерпела 11 поражений.

В таблице УПЛ «Металлист» занимает 14-е место с 22 очками после 25 встреч.

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Металлист Харьков Металлист - Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Львов
Источник Sport.ua
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