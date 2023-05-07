Металлист смог прервать черную полосу длительного невезения

В матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист» в Ужгороде выяснил отношения со «Львовом».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу харьковского коллектива, в составе которого на 79-й минуте автором единственного гола стал нападающий Максим Прядун.

Эта победа позволила «Металлисту» на отметке в 17 игр прервать серию матчей без выигрышей. В последний раз в УПЛ-2022/2023 харьковчане побеждали 15 октября прошлого года («Ворскла» – 3:2). С той поры команда добилась во встречах чемпионата лишь шести ничьих и потерпела 11 поражений.

В таблице УПЛ «Металлист» занимает 14-е место с 22 очками после 25 встреч.