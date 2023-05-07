Уже второй. Ювентус обыграл в Бергамо Аталанту
Туринская команда одолела «бергамасков»
В Бергамо завершился поединок 34-го тура чемпионата Италии, в котором отношения выяснили местная «Аталанта» и «Ювентус».
Со счетом 2:0 в матче победили туринцы, в рядах которых голами отметились Илинг и Влахович, поразивший ворота «Аталанты» на 7-й компенсированной минуте встречи.
«Ювентус», обыграв «Аталанту», с 66 очками поднялся на второе место в таблице Серии А. Впереди команды Массимилиано Аллегри лишь «Наполи» – досрочный чемпион нынешнего сезона. Позади «Лацио» (64 очка), «Интер» (63) и «Милан» (61).
Чемпионат Италии. 34-й тур
«Аталанта» – «Ювентус» – 0:2
Голы: Илинг-Джуниор, 56 (0:1). Влахович, 90+7 (0:2).
ГОЛ! 0:1. Сэмюэл Илинг-Джуниор, 56 минута
ГОЛ! 0:2. Душан Влахович, 90+7 минута
События матча
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