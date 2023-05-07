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Чемпионат Италии
Аталанта
07.05.2023 13:30 – FT 0 : 2
Ювентус
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Испания
07 мая 2023, 15:51 | Обновлено 07 мая 2023, 16:05
195
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Уже второй. Ювентус обыграл в Бергамо Аталанту

Туринская команда одолела «бергамасков»

07 мая 2023, 15:51 | Обновлено 07 мая 2023, 16:05
195
0
Уже второй. Ювентус обыграл в Бергамо Аталанту
Getty Images/Global Images Ukraine

В Бергамо завершился поединок 34-го тура чемпионата Италии, в котором отношения выяснили местная «Аталанта» и «Ювентус».

Со счетом 2:0 в матче победили туринцы, в рядах которых голами отметились Илинг и Влахович, поразивший ворота «Аталанты» на 7-й компенсированной минуте встречи.

«Ювентус», обыграв «Аталанту», с 66 очками поднялся на второе место в таблице Серии А. Впереди команды Массимилиано Аллегри лишь «Наполи» – досрочный чемпион нынешнего сезона. Позади «Лацио» (64 очка), «Интер» (63) и «Милан» (61).

Чемпионат Италии. 34-й тур

«Аталанта» – «Ювентус» – 0:2

Голы: Илинг-Джуниор, 56 (0:1). Влахович, 90+7 (0:2).

ГОЛ! 0:1. Сэмюэл Илинг-Джуниор, 56 минута

ГОЛ! 0:2. Душан Влахович, 90+7 минута

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмюэл Айлинг (Ювентус).
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Серия A чемпионат Италии по футболу Аталанта - Ювентус Аталанта Ювентус Душан Влахович
Источник Sport.ua
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