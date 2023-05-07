7 мая на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 34-го тура Серии А, в котором «Аталанта» встретится с «Ювентусом». Старт поединка запланирован на 13:30 по киевскому времени.

Аталанта

Команда старается финишным рывком обеспечить себе хорошие итоги сезона. Все помнят, что после достаточно затяжной удачной серии, со стабильными выходами в Лигу чемпионов, в 2022-м году было резкое падение, аж на 8-е место. То есть Богиня осталась вообще без места в еврокубках. Бергамаски пытаются совершить камбэк, и долгое время казалось, что 7-е место станет тем самым, минимальным прогрессом. Но в конце апреля получилось выдать несколько побед, приблизившись к конкурентам. 1-го из них, Рому, победили в очной встрече - 3:1. После этого вышло на 88-й минуте вырвать 2:1 на выезде с Торино и обыграть дома 3:2 Специю.

Ювентус

Клуб в апреле пережил неприятный, в спортивном плане, отрезок. Такое впечатление, что он просто расслабился, отвоевав штрафные 15 очков в судебном заседании. Или просто Старая Синьора пережила функциональную яму. С немалым трудом было пройдено лиссабонский Спортинг в четвертьфинале Лиги Европы - после 1:0 дома при преимуществе гостей выдали 1:1 в Португалии. В кубке Италии, наоборот, за 1:1 в Турине последовали 0:1 в Милане с Интером - поговаривают, что после этого Аллегри устроил футболистам выволочку прямо в раздевалке. Его можно понять, ведь и в рамках Серии А были поражения кряду не только Лацио и Наполи, но и Сассуоло. Да и 1:1 с Болоньей в актив не занести. И лишь с Лечче в прошлом туре дома оформили 2:1.

Статистика личных встреч

Аталанта не проигрывала Ювентусу в Серии А 6 матчей кряду, правда, в 5 были при этом ничьи, в том числе и 3:3 в этом сезоне. Правда, при этом Старая Синьора выиграла в 2021-м году в финале Кубка Италии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что бергамаски и сейчас могут добиться положительного результата в важном поединке. Но все же не помешает подстраховаться, так что ставим на хозяев при форе 0 (коэффициент - 1,76).