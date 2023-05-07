В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало - в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру судить будет Ярослав Козык из Мукачево.

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» - «Динамо».