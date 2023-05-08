Украина. Премьер лига08 мая 2023, 13:03 | Обновлено 08 мая 2023, 13:12
2363
1
Матч Кривбасс – Динамо начнется в 13:15
Начало встречи перенесли из-за воздушной тревоги
08 мая 2023, 13:03 | Обновлено 08 мая 2023, 13:12
2363
1
Из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в Днепропетровской области, начало матча между «Кривбассом» и «Динамо», который пройдет на криворожском стадионе «Горняк», смещен на 15 минут. После отбоя игроки обеих команд вышли на разминку.
Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 13:15.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 мая 2023, 11:42 1
Алексей также может оказаться в «Вестерло»
Футбол | 08 мая 2023, 12:01 0
Представляем рейтинг самых ценных молодых футболистов
Футбол | 07.05.2023, 15:02
Футбол | 07.05.2023, 17:50
Футбол | 07.05.2023, 12:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
кривбас сейчас явно получше но судьи думаю ничью для динамо вытащят
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.05.2023, 18:55 21
07.05.2023, 03:05 9
07.05.2023, 09:06 26
06.05.2023, 09:45 25
07.05.2023, 03:50 1
07.05.2023, 19:54 4
07.05.2023, 11:22 9
07.05.2023, 07:15 1