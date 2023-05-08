Матч Кривбасс – Динамо начнется в 13:15

Из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в Днепропетровской области, начало матча между «Кривбассом» и «Динамо», который пройдет на криворожском стадионе «Горняк», смещен на 15 минут. После отбоя игроки обеих команд вышли на разминку.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 13:15.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Динамо».