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  4. Матч Кривбасс – Динамо начнется в 13:15
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 13:03 | Обновлено 08 мая 2023, 13:12
2363
1

Матч Кривбасс – Динамо начнется в 13:15

Начало встречи перенесли из-за воздушной тревоги

08 мая 2023, 13:03 | Обновлено 08 мая 2023, 13:12
2363
1
Матч Кривбасс – Динамо начнется в 13:15
ФК Динамо Киев

Из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в Днепропетровской области, начало матча между «Кривбассом» и «Динамо», который пройдет на криворожском стадионе «Горняк», смещен на 15 минут. После отбоя игроки обеих команд вышли на разминку.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 13:15.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо воздушная тревога
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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виталий жалыбин
кривбас сейчас явно получше но судьи думаю ничью для динамо вытащят
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