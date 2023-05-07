Лопатецкая дошла до финала на турнире в Швеции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№654 WTA) стала финалисткой грунтового турнира серии ITF W15 в Варберге (Швеция).

В матче за титул украинка проиграла Яне Бойович из Сербии (№914 WTA), с полуфинала против которой ранее снялась еще одна украинка Александра Олейникова.

Варберг. Финал

Дарья Лопатецкая (Украина) – Яна Бойович (Сербия) – 6:1, 6:7(2), 3:6

Вчера Дарья выиграла соревнования парного разряда.

Отметим, что Лопатецкая последний раз выигрывала одиночный турнир ITF в 2019 году.