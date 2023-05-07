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  4. Лопатецкая дошла до финала на турнире в Швеции
ITF
07 мая 2023, 15:02 |
411
0

Лопатецкая дошла до финала на турнире в Швеции

Дарья могла впервые с 2019 года выиграть турнир ITF

07 мая 2023, 15:02 |
411
0
Лопатецкая дошла до финала на турнире в Швеции
ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№654 WTA) стала финалисткой грунтового турнира серии ITF W15 в Варберге (Швеция).

В матче за титул украинка проиграла Яне Бойович из Сербии (№914 WTA), с полуфинала против которой ранее снялась еще одна украинка Александра Олейникова.

Варберг. Финал
Дарья Лопатецкая (Украина) – Яна Бойович (Сербия) – 6:1, 6:7(2), 3:6

Вчера Дарья выиграла соревнования парного разряда.

Отметим, что Лопатецкая последний раз выигрывала одиночный турнир ITF в 2019 году.

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Дарья Лопатецкая Яна Бойович ITF Варберг
Источник Sport.ua
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