ITF07 мая 2023, 15:02 |
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Лопатецкая дошла до финала на турнире в Швеции
Дарья могла впервые с 2019 года выиграть турнир ITF
07 мая 2023, 15:02 |
411
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Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№654 WTA) стала финалисткой грунтового турнира серии ITF W15 в Варберге (Швеция).
В матче за титул украинка проиграла Яне Бойович из Сербии (№914 WTA), с полуфинала против которой ранее снялась еще одна украинка Александра Олейникова.
Варберг. Финал
Дарья Лопатецкая (Украина) – Яна Бойович (Сербия) – 6:1, 6:7(2), 3:6
Вчера Дарья выиграла соревнования парного разряда.
Отметим, что Лопатецкая последний раз выигрывала одиночный турнир ITF в 2019 году.
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