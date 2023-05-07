Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Просто подлецы. Сабо прокомментировал ситуацию на спортивном медиарынке
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 08:52 |
1694
2

Просто подлецы. Сабо прокомментировал ситуацию на спортивном медиарынке

Известный в прошлом тренер уверен, что людей лишают возможности посмотреть футбол

07 мая 2023, 08:52 |
1694
2
Просто подлецы. Сабо прокомментировал ситуацию на спортивном медиарынке
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо, не подбирая литературных слов, высказался о тех, кто допустил существующую ситуацию на спортивном медиарынке Украины.

«Идет война, а многих людей лишают возможности посмотреть футбол. Едва ли не единственной радости в это сложное время. У меня 20 спортивных каналов - и ни на одном нет трансляции «Ворскла» – «Динамо». На эту платформу Сетанты я не подписан. Они просто падлюки!», – сказал Сабо.

Отметим, что Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ после окончания этого сезона.

По теме:
Источник: Полузащитник Динамо вернулся к тренировкам в общей группе
Кремень – Карпаты, Металлург – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE
ФСК Мариуполь – Чернигов, Буковина – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE
Йожеф Сабо телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига Setanta Sports
Источник 1news.com.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Футбол | 06 мая 2023, 15:23 3
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки

Браун Идейе утверждает, что является примерным семьянином

Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Хоккей | 06 мая 2023, 12:30 0
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира

С Японией играть не нужно

Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Футбол | 06.05.2023, 18:55
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Дубль Родриго в финале. Реал завоевал Кубок Испании
Футбол | 07.05.2023, 00:57
Дубль Родриго в финале. Реал завоевал Кубок Испании
Дубль Родриго в финале. Реал завоевал Кубок Испании
Создан документальный фильм о сборной Украины по волейболу
Волейбол | 07.05.2023, 07:25
Создан документальный фильм о сборной Украины по волейболу
Создан документальный фильм о сборной Украины по волейболу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
igor semenyk
А Сабо дуже правий,що не можливо переглядати спортивні передачі із-за комерції.Оплачую кабельне,цифрове,інтернет,а щоб дивитись спортивні передачі треба заключати ще й договір з мегаго,або сетанта.
Ответить
+1
Перець
Сабо спеціально для вас live.tv
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, успех Динамо
Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, успех Динамо
05.05.2023, 09:54 59
Футбол
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
07.05.2023, 07:35
Бокс
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
06.05.2023, 00:43 5
Футбол
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
06.05.2023, 18:40 11
Теннис
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
05.05.2023, 11:25 8
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
06.05.2023, 10:48 2
Теннис
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
05.05.2023, 21:17 16
Футбол
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
05.05.2023, 16:25 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности