Просто подлецы. Сабо прокомментировал ситуацию на спортивном медиарынке

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо, не подбирая литературных слов, высказался о тех, кто допустил существующую ситуацию на спортивном медиарынке Украины.

«Идет война, а многих людей лишают возможности посмотреть футбол. Едва ли не единственной радости в это сложное время. У меня 20 спортивных каналов - и ни на одном нет трансляции «Ворскла» – «Динамо». На эту платформу Сетанты я не подписан. Они просто падлюки!», – сказал Сабо.

Отметим, что Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ после окончания этого сезона.