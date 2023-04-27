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Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 11:30 | Обновлено 27 апреля 2023, 11:40
1038
2

ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ

Обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены в полном объеме до конца сезона

27 апреля 2023, 11:30 | Обновлено 27 апреля 2023, 11:40
1038
2
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
Setanta Sports

Телекомпания Setanta Sports сообщила о том, что не будет продлевать контракт с Украинской Премьер-лигой. При этом обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены в полном объеме до конца сезона.

«Спасибо клубам, которые передали права и поддержали Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул. Однако в рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей.

Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытой для партнерства. Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, которые будут базироваться на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины.

Мы уверены, что можно найти компромисс, с которым все стороны будут довольны соглашением. И мы продолжим популяризировать клубы УПЛ и их игроков далеко за пределами Украины, если сможем достичь соответствующих договоренностей.

Все обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены Setanta Sports в полном объеме до конца сезона», – сказано в заявлении телекомпании.

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Источник Setanta Sports
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Комментарии 2
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umnuy2
посмотрели убогое шоу ДК-Шахта и поняли что это смотрят только массажисты команд и родственники горефутболёров....остальные 99.99% смотрят АПЛ
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Tasha19
Не витримали
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