ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
Обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены в полном объеме до конца сезона
Телекомпания Setanta Sports сообщила о том, что не будет продлевать контракт с Украинской Премьер-лигой. При этом обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены в полном объеме до конца сезона.
«Спасибо клубам, которые передали права и поддержали Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул. Однако в рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей.
Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытой для партнерства. Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, которые будут базироваться на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины.
Мы уверены, что можно найти компромисс, с которым все стороны будут довольны соглашением. И мы продолжим популяризировать клубы УПЛ и их игроков далеко за пределами Украины, если сможем достичь соответствующих договоренностей.
Все обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены Setanta Sports в полном объеме до конца сезона», – сказано в заявлении телекомпании.
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