ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ

Телекомпания Setanta Sports сообщила о том, что не будет продлевать контракт с Украинской Премьер-лигой. При этом обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены в полном объеме до конца сезона.

«Спасибо клубам, которые передали права и поддержали Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул. Однако в рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей.

Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытой для партнерства. Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, которые будут базироваться на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины.

Мы уверены, что можно найти компромисс, с которым все стороны будут довольны соглашением. И мы продолжим популяризировать клубы УПЛ и их игроков далеко за пределами Украины, если сможем достичь соответствующих договоренностей.

Все обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены Setanta Sports в полном объеме до конца сезона», – сказано в заявлении телекомпании.