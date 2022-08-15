Setanta Sports приобрела права на трансляцию матчей УПЛ до 2025 года

Телекомпания Setanta Sports приобрела право на трансляцию УПЛ. Между Украинской Премьер-лигой и Setanta Sports был подписан трехлетний контракт.

Впервые в истории УПЛ трансляция матчей будет производиться одной телекомпанией по системе единого телевизионного пула. Это соглашение является историческим, потому что чемпионат Украины никогда не освещался в рамках системы единого телевизионного пула.

Договор между крупнейшим спортивным медиа в регионе и УПЛ предусматривает трансляцию матчей за пределами страны и права на матчи Суперкубка Украины. Помимо OTT платформы setantasports.com матчи УПЛ будут доступны на каналах Setanta Sports и Youtube. Помимо прав на трансляцию матчей, соглашение включает в себя оригинальные шоу, инновационные передачи и внедрение совершенно нового опыта для зрителей.

Дебют УПЛ на Setanta Sports состоится 23 августа матчем «Шахтер» – «Металлист 1925». Тур УПЛ будет перераспределен на 4 дня. Центральные матчи будут транслироваться в выходные, что даст зрителям возможность комфортно смотреть чемпионат.

Исполнительный директор Setanta Sports Георгий Пруидзе рассказал:

«Для Setanta Sports это соглашение в условиях войны вместе с большими возможностями и большая ответственность тоже. Мы гордимся, что у нас будет возможность работать с украинскими клубами, их руководством, УПЛ и федерацией. Трехлетнее соглашение – это важный сигнал и заявление, что на украинском рынке у нас большие планы и цели.

Важно, что игру украинских команд и футболистов увидят не только украинские зрители, но и любители футбола по всему миру – на данном этапе ведем переговоры с представителями более 30 стран. Доходы от прав на международную трансляцию будут полностью направлены на развитие УПЛ и, соответственно, украинских клубов. Украинский футбол и его ведущие клубы имеют большую историю, а мы с нетерпением ждем начала этого сотрудничества».