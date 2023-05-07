В воскресенье, 7 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и «Днепр-1». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», стартовій свисток прозвучит в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Черноморец – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Днепр-1».

Черноморец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция