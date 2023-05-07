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Чемпионат Украины
Черноморец
07.05.2023 13:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 04:57 |
182
0

Черноморец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 7 мая в 13:00

07 мая 2023, 04:57 |
182
0
Черноморец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 7 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и «Днепр-1». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», стартовій свисток прозвучит в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Черноморец – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Днепр-1».

Черноморец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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