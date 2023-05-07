Украина. Премьер лига07 мая 2023, 02:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Днепр-1
Игра начнется 7 мая в 13:00
07 мая 2023, 02:50 |
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В воскресенье, 7 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и «Днепр-1». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», стартовій свисток прозвучит в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Черноморец - Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Днепр-1».
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