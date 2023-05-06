ВИДЕО. Салах принес Ливерпулю победу над Брентфордом и установил рекорд
Египетский форвард забил в 9-м матче подряд на «Энфилде» во всех турнирах
Вечером 6 мая в матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Брентфорд» со счетом 1:0.
Единственный гол на 13-й минуте забил форвард красных Мохамед Салах.
Египтянин установил клубный рекорд «Ливерпуля», забив гол в 9-м матче подряд на «Энфилде» во всех турнирах!
Команда Юргена Клоппа одержала 6-ю победу подряд, набрала 62 очка и замыкает топ-5 в АПЛ, имея надежды на финиш в четверке, зоне Лиги чемпионов. «Брентфорд» находится на 9-й позиции (50 очков).
АПЛ. 35-й тур, 6 мая
Ливерпуль – Брентфорд – 1:0
Гол: Салах, 13
Видеообзор матча
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