ВИДЕО. Салах принес Ливерпулю победу над Брентфордом и установил рекорд

Вечером 6 мая в матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Брентфорд» со счетом 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил форвард красных Мохамед Салах.

Египтянин установил клубный рекорд «Ливерпуля», забив гол в 9-м матче подряд на «Энфилде» во всех турнирах!

Команда Юргена Клоппа одержала 6-ю победу подряд, набрала 62 очка и замыкает топ-5 в АПЛ, имея надежды на финиш в четверке, зоне Лиги чемпионов. «Брентфорд» находится на 9-й позиции (50 очков).

АПЛ. 35-й тур, 6 мая

Ливерпуль – Брентфорд – 1:0

Гол: Салах, 13

Видеообзор матча