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  4. ВИДЕО. Салах принес Ливерпулю победу над Брентфордом и установил рекорд
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Ливерпуль
06.05.2023 19:30 – FT 1 : 0
Брентфорд
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Англия
06 мая 2023, 22:12 | Обновлено 06 мая 2023, 22:20
1346
4

ВИДЕО. Салах принес Ливерпулю победу над Брентфордом и установил рекорд

Египетский форвард забил в 9-м матче подряд на «Энфилде» во всех турнирах

06 мая 2023, 22:12 | Обновлено 06 мая 2023, 22:20
1346
4
ВИДЕО. Салах принес Ливерпулю победу над Брентфордом и установил рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вечером 6 мая в матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Брентфорд» со счетом 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил форвард красных Мохамед Салах.

Египтянин установил клубный рекорд «Ливерпуля», забив гол в 9-м матче подряд на «Энфилде» во всех турнирах!

Команда Юргена Клоппа одержала 6-ю победу подряд, набрала 62 очка и замыкает топ-5 в АПЛ, имея надежды на финиш в четверке, зоне Лиги чемпионов. «Брентфорд» находится на 9-й позиции (50 очков).

АПЛ. 35-й тур, 6 мая

Ливерпуль – Брентфорд – 1:0

Гол: Салах, 13

Видеообзор матча

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Брентфорд Мохамед Салах видео голов и обзор рекорд
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Микола Унгурян
А що Салах не був поза грою в момент передачі-скидки?
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🔱Avtoigor🔱
Наздогнали МЮ, все ще є надія на ЛЧ
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