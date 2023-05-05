6 мая на «Энфилде» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Брентфордом». Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Клуб в любом случае проводит плохой сезон, безусловно худший за последние годы, при Клоппе. И уже ничего не спасти ни в кубках, где обладатель обоих трофеев вылетел задолго до решающего поединка. И в Лиге чемпионов, как и в 2022-м году, проиграли мадридскому Реалу, но не в финале, а уже в 1/8. Остается АПЛ, где вице-чемпион точно потеряет позиции - и сейчас Клопп и его подопечные пытаются уменьшить глубину падения. Красные неплохо, даже хорошо, по меркам 2022/2023, провели апрель - выдали ничейный камбэк с Арсеналом, после чего выдали серию побед. Ярко получилось с Тоттенхэмом, которому дали отыграться с 3:0, но сразу же забили решающий. А вот с Фулхэмом ограничились 1-м голом, и тот Салах забивал с пенальти.

Брентфорд

Команда просто растоптала все летние рассуждения о синдроме 2-го сезона, о том, что без ушедшего Эриксена экс-дебютанту придется бороться за выживание. Чего стоит Айвен Тоуни, который своей бомбардирской статистикой просто вынудил Гарета Саутгейта вызвать себя в национальную сборную - больше забивали только Кейн и Холланд. В том числе и благодаря его результативности подопечные Томаса Франка даже некоторое время называли в числе претендентов на еврокубки. Помешала оставаться в этом статусе затяжная безвыигрышная серия в апреле. Ее прервали только 2:0 с кризисным Челси. С Ноттингем Форест пропустили дома в раздевалку. Но в концовке оформили волевые 2:1, с решающим мячом на 4-й добавленной минуте. И, конечно же, не обошлось без очередного гола Айвена Тоуни.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Ливерпуль взял 4 очка из 6 возможных с дебютантом. Но в этом чемпионате победил Брентфорд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают Ливерпуль, играющий дома, безоговорочным фаворитом. Но оба клуба играют ярко - ставим на тотал больше 3,0 голов с коэффициентом - 1,74.