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Чемпионат Украины
Александрия
07.05.2023 15:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 05:15 |
34
0

Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 мая в 15:00 поединок 25-го тура Украинской Премьер-Лиги

07 мая 2023, 05:15 |
34
0
Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Шахтер». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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