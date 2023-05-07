В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Шахтер». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 15:00.

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«Александрия» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».