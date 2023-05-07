07.05.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига07 мая 2023, 05:15 |
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Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 мая в 15:00 поединок 25-го тура Украинской Премьер-Лиги
07 мая 2023, 05:15 |
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В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Шахтер». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Александрия» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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