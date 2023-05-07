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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 05:20 | Обновлено 07 мая 2023, 08:37
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Металлист 1925

В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги

07 мая 2023, 05:20 | Обновлено 07 мая 2023, 08:37
5
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Металлист 1925
ФК Заря

В понедельник, 8 мая, пройдет матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Металлист 1925».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 17:00.

«Заря» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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