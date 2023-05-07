Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Металлист 1925
В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 8 мая, пройдет матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Металлист 1925».
Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 17:00.
«Заря» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Дженоа» снова будет играть в элите Италии
«Осасуна» потрепала нервы «сливочным», но те все же оказались сильнее