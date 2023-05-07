В понедельник, 8 мая, пройдет матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Металлист 1925».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 17:00.

«Заря» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.