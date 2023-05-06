Милан снова наказал Рим 2:0. Интер обыграл Рому и вернул место в ЛЧ

В субботу, 6 мая, состоялся матч 34-го тура Серии А между клубами «Рома» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».

Счет в поединке был открыт на 33-й минуте. Гол забил Федерико Димарко.

Спустя 30 минут после начало второго тайма Ромелу Лукаку увеличил преимущество миланской команды.

Интересно, что это второй поединок за день между римским и миланским клубами. Ранее «Милан» обыграл «Лацио» со счетом 2:0.

Сейчас «Интер» занимает 4-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 63 очка после 34 туров. «Рома» расположилась на 7-й позиции с 58 пунктами. Между этими командами находятся «Милан» (61) и «Аталанта» (58).

Серия А. 34-й тур, 6 мая

Рома – Интер – 0:2



Голы: Димарко, 33, Лукаку, 74