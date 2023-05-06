Милан снова наказал Рим 2:0. Интер обыграл Рому и вернул место в ЛЧ
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри»
В субботу, 6 мая, состоялся матч 34-го тура Серии А между клубами «Рома» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».
Счет в поединке был открыт на 33-й минуте. Гол забил Федерико Димарко.
Спустя 30 минут после начало второго тайма Ромелу Лукаку увеличил преимущество миланской команды.
Интересно, что это второй поединок за день между римским и миланским клубами. Ранее «Милан» обыграл «Лацио» со счетом 2:0.
Сейчас «Интер» занимает 4-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 63 очка после 34 туров. «Рома» расположилась на 7-й позиции с 58 пунктами. Между этими командами находятся «Милан» (61) и «Аталанта» (58).
Серия А. 34-й тур, 6 мая
Рома – Интер – 0:2
Голы: Димарко, 33, Лукаку, 74
Triplice fischio all'Olimpico. #RomaInter pic.twitter.com/jUE9WyJPUC— AS Roma (@OfficialASRoma) May 6, 2023
A brilliant W. #RomaInter 0-2 (FT) #ForzaInter pic.twitter.com/Xmj5TkZh8F— Inter (@Inter_en) May 6, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Перуанец считает, что киевский клуб хотел «вышвырнуть» его «как собаку»
С Японией играть не нужно