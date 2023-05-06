Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан снова наказал Рим 2:0. Интер обыграл Рому и вернул место в ЛЧ
Чемпионат Италии
Рома
06.05.2023 19:00 – FT 0 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 мая 2023, 21:06 | Обновлено 06 мая 2023, 21:47
448
4

Милан снова наказал Рим 2:0. Интер обыграл Рому и вернул место в ЛЧ

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри»

06 мая 2023, 21:06 | Обновлено 06 мая 2023, 21:47
448
4
Милан снова наказал Рим 2:0. Интер обыграл Рому и вернул место в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

В субботу, 6 мая, состоялся матч 34-го тура Серии А между клубами «Рома» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».

Счет в поединке был открыт на 33-й минуте. Гол забил Федерико Димарко.

Спустя 30 минут после начало второго тайма Ромелу Лукаку увеличил преимущество миланской команды.

Интересно, что это второй поединок за день между римским и миланским клубами. Ранее «Милан» обыграл «Лацио» со счетом 2:0.

Сейчас «Интер» занимает 4-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 63 очка после 34 туров. «Рома» расположилась на 7-й позиции с 58 пунктами. Между этими командами находятся «Милан» (61) и «Аталанта» (58).

Серия А. 34-й тур, 6 мая

Рома – Интер – 0:2

Голы: Димарко, 33, Лукаку, 74

По теме:
Милан – Лацио – 2:0. Ассист голкипера и суперпроход Эрнандеса. Видео голов
Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А
Милан нанес поражение Лацио в борьбе за зону Лиги чемпионов
Рома Рим Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Рома - Милан Федерико Димарко Ромелу Лукаку
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»
Футбол | 06 мая 2023, 10:05 4
Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»
Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»

Перуанец считает, что киевский клуб хотел «вышвырнуть» его «как собаку»

Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Хоккей | 06 мая 2023, 12:30 0
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира

С Японией играть не нужно

Ястремская уступила американке в Испании и не смогла выйти в финал турнира
Теннис | 06.05.2023, 14:22
Ястремская уступила американке в Испании и не смогла выйти в финал турнира
Ястремская уступила американке в Испании и не смогла выйти в финал турнира
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Футбол | 06.05.2023, 21:38
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Футбол | 06.05.2023, 18:55
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Voxa Hvedyk
У Римсько-Міланському дербі сьогодні були сильніші Міланці!!!
Ответить
+1
Игорь Нестеренко
Три міланські і дві римські команди так відчайдушно боряться за зону ЛЧ після повернення Ювентуса, аж цікаво
Ответить
0
Octopus
Роме похоже не светит ЛЧ и в этом году. Был неплохой отрезок победный у них, и опять все посыпалось. Ну то есть Моуриньо не добился в Серии А большего, чем Фонсека.
Ответить
0
avk2307
Для України потрібно щоб міланці були в зоні ЛЧ. Тоді наш Чемпіон буде в ЛЧ без кваліфікації.Хай і надалі міланцям щастить і одним і іншим
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
04.05.2023, 16:29 4
Футбол
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
04.05.2023, 19:10 2
Бокс
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
05.05.2023, 07:35 1
Футбол
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
05.05.2023, 01:59 1
Теннис
Арсенал может продать Зинченко летом
Арсенал может продать Зинченко летом
04.05.2023, 19:40 27
Футбол
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
05.05.2023, 18:58 8
Футбол
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
06.05.2023, 03:23
Бокс
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
04.05.2023, 17:38 80
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности