Милан нанес поражение Лацио в борьбе за зону Лиги чемпионов
Голы у хозяев поля забили Исмаэль Беннасер и Тео Эрнандес
В матче 34-го тура Серии А «Милан» нанес поражение «Лацио» со счетом 2:0.
Голы у хозяев поля забили Исмаэль Беннасер (17 мин) и Тео Эрнандес (29 мин).
Миланцы набрали 61 очко, опередили «Интер» (60) и поднялись в топ-4, зону Лиги чемпионов. «Лацио» идет на 2-м месте (64 очка), опережая «Ювентус» (63 очка и игра в запасе).
Досрочным чемпионом стал «Наполи» (80 очков).
Серия А. 34-й тур, 6 мая
Милан – Лацио – 2:0
Голы: Беннасер, 17, Эрнандес, 29
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Беннасер, 17 мин.
ГОЛ! 2:0. Тео Эрнандес, 29 мин.
События матча
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