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Чемпионат Италии
Милан
06.05.2023 16:00 – FT 2 : 0
Лацио
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Италия
06 мая 2023, 18:45 | Обновлено 06 мая 2023, 18:56
159
1

Милан нанес поражение Лацио в борьбе за зону Лиги чемпионов

Голы у хозяев поля забили Исмаэль Беннасер и Тео Эрнандес

06 мая 2023, 18:45 | Обновлено 06 мая 2023, 18:56
159
1
Милан нанес поражение Лацио в борьбе за зону Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура Серии А «Милан» нанес поражение «Лацио» со счетом 2:0.

Голы у хозяев поля забили Исмаэль Беннасер (17 мин) и Тео Эрнандес (29 мин).

Миланцы набрали 61 очко, опередили «Интер» (60) и поднялись в топ-4, зону Лиги чемпионов. «Лацио» идет на 2-м месте (64 очка), опережая «Ювентус» (63 очка и игра в запасе).

Досрочным чемпионом стал «Наполи» (80 очков).

Серия А. 34-й тур, 6 мая

Милан – Лацио – 2:0

Голы: Беннасер, 17, Эрнандес, 29

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Беннасер, 17 мин.

ГОЛ! 2:0. Тео Эрнандес, 29 мин.

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
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Милан - Лацио Милан Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Исмаэль Беннасер Тео Эрнандес
Источник Sport.ua
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Octopus
Лацио без шансов. 2 топ матча в один день. Сумасшедшая борьба за 4 место в ЛЧ.
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