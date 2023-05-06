Милан нанес поражение Лацио в борьбе за зону Лиги чемпионов

В матче 34-го тура Серии А «Милан» нанес поражение «Лацио» со счетом 2:0.

Голы у хозяев поля забили Исмаэль Беннасер (17 мин) и Тео Эрнандес (29 мин).

Миланцы набрали 61 очко, опередили «Интер» (60) и поднялись в топ-4, зону Лиги чемпионов. «Лацио» идет на 2-м месте (64 очка), опережая «Ювентус» (63 очка и игра в запасе).

Досрочным чемпионом стал «Наполи» (80 очков).

Серия А. 34-й тур, 6 мая

Милан – Лацио – 2:0

Голы: Беннасер, 17, Эрнандес, 29

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Беннасер, 17 мин.

ГОЛ! 2:0. Тео Эрнандес, 29 мин.