В субботу, 6 мая, состоялся матч 34-го тура Серии А между клубами «Милан» и «Лацио». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери».

Счет на 17-й минуте открыл Исмаэль Беннасер. Спустя 12 минут Тео Эрнандес получил пас от голкипера Майка Меньяна в своей штрафной, после чего совершил сольный проход и забил в ворота гостей.

Серия А. 34-й тур, 6 мая

Милан – Лацио – 2:0

Голы: Беннасер, 17, Эрнандес, 29

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Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Беннасер, 17 мин.

ГОЛ! 2:0 Эрнандес, 29 мин.