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Милан
06.05.2023 16:00 – FT 2 : 0
Лацио
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Италия
06 мая 2023, 20:45 |
477
0

Милан – Лацио – 2:0. Ассист голкипера и суперпроход Эрнандеса. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Серии А

06 мая 2023, 20:45 |
477
0
Милан – Лацио – 2:0. Ассист голкипера и суперпроход Эрнандеса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

В субботу, 6 мая, состоялся матч 34-го тура Серии А между клубами «Милан» и «Лацио». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери».

Счет на 17-й минуте открыл Исмаэль Беннасер. Спустя 12 минут Тео Эрнандес получил пас от голкипера Майка Меньяна в своей штрафной, после чего совершил сольный проход и забил в ворота гостей.

Серия А. 34-й тур, 6 мая

Милан – Лацио – 2:0

Голы: Беннасер, 17, Эрнандес, 29

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Беннасер, 17 мин.

ГОЛ! 2:0 Эрнандес, 29 мин.

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
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Майк Меньян Милан Лацио Милан - Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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