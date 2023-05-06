Италия06 мая 2023, 20:45 |
477
0
Милан – Лацио – 2:0. Ассист голкипера и суперпроход Эрнандеса. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Серии А
06 мая 2023, 20:45 |
477
0
В субботу, 6 мая, состоялся матч 34-го тура Серии А между клубами «Милан» и «Лацио». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери».
Счет на 17-й минуте открыл Исмаэль Беннасер. Спустя 12 минут Тео Эрнандес получил пас от голкипера Майка Меньяна в своей штрафной, после чего совершил сольный проход и забил в ворота гостей.
Серия А. 34-й тур, 6 мая
Милан – Лацио – 2:0
Голы: Беннасер, 17, Эрнандес, 29
Читайте также:Милан нанес поражение Лацио в борьбе за зону Лиги чемпионов
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 1:0 Беннасер, 17 мин.
ГОЛ! 2:0 Эрнандес, 29 мин.
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 мая 2023, 03:23 0
На церемонии взвешивания боксеры показали одинаковый вес – по 79,29 кг
Футбол | 06 мая 2023, 19:16 2
Состоялись 3 матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу
Теннис | 06.05.2023, 14:22
Футбол | 05.05.2023, 21:17
Футбол | 06.05.2023, 15:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.05.2023, 12:30
04.05.2023, 16:44 5
06.05.2023, 00:43 3
04.05.2023, 17:43 22
04.05.2023, 19:40 27
04.05.2023, 20:41 10
06.05.2023, 09:45 25
04.05.2023, 19:10 2