6 мая на «Стадио Олимпико» пройдет матч 34-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с «Лацио». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Милан

Команда запомнит этот сезон за счет прорыва в Лиге чемпионов. До этого она долго вообще не играла в этом турнире, а в прошлом цикле, в 2021-м году, все закончилось 4-м местом в своей группе. На этот раз россонери разобрались и с противниками по группе (уступив 1-ю позицию Челси, но, главное, вышли в плей-офф), а потом по делу выбили и Тоттенхэм и, главное, Наполи. Впереди, сразу после этого поединка, старт полуфинала главного еврокубка - а там ждет пара дерби, с Интером. Ему же проиграли в Суперкубке 0:3. Да и в Серии А обладатель скудетто резко сдал. Уже к зиме стало понятно, что титул уйдет Наполи, и остается только наполнить остальные места в лигочемпионовской четверке. Шансы финишировать там у подопечных Стефано Пиоли падают. Недавно была только 1 победа в 6 турах, и только слабый Лечче потом обыграли 2:0. Последние поединки тоже не впечатлили: ладно ничья с Ромой, но потом были 1:1 с Кремонезе!

Лацио

Клуб в этом сезоне выступает диаметрально иным путем. Орлы достаточно рано закончили выступления в Кубке Италии, да и вылету из Лиги Европы уже осенью и из Лиге конференций уже в марте. Все это компенсируется выступлениями в Серии А. Маурицио Сарри уже в прошлом сезоне, стартовом для себя в Риме, смог прибавить по сравнению с предшественником, культовом для лациале Симоне Индзаги. В этот раз орлы, выдав в феврале-апреле полосу из 7 побед при единственной ничьей, выбрались к середине весны на 2-е место. А потом, будто на радости, проиграли Торино, а потом и Интеру. И только немотивированный Сассуоло победили 2:0.

Статистика личных встреч

У Милана было 3 победы кряду. Но в этом сезоне Лацио разгромил чемпиона 4-0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Милан, что играет дома. Но в этом поединке важен результат, и это ударит по зрелищности - ждем тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,68.