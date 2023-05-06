Украина. Премьер лига06 мая 2023, 20:28 |
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Металлист – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 мая в 13:00 поединок 25-го тура Украинской Премьер-Лиги
06 мая 2023, 20:28 |
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В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист» и ФК«Львов». Поединок пройдет в Ужгороде (Закарпатская область), на стадионе «Авангард». Начало - в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист» – «Львов». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Львов».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.
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