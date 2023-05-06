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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Львов
Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 19:26 |
184
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Львов

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги

06 мая 2023, 19:26 |
184
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Львов
УПЛ

В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист» и ФК«Львов».

Поединок пройдет в Ужгороде (Закарпатская область), на стадионе «Авангард». Начало - в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист» – «Львов». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Львов».

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Источник Sport.ua
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