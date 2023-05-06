Украина. Премьер лига06 мая 2023, 19:26 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Львов
В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги
06 мая 2023, 19:26 |
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В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист» и ФК«Львов».
Поединок пройдет в Ужгороде (Закарпатская область), на стадионе «Авангард». Начало - в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист» – «Львов». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Львов».
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