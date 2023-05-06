Украина. Премьер лига06 мая 2023, 18:53 | Обновлено 06 мая 2023, 19:23
404
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
В Александрии на стадионе «Ника» состоится поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги
06 мая 2023, 18:53 | Обновлено 06 мая 2023, 19:23
404
1
В воскресенье, 7 мая, пройдет матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».
Поединок состоится в Александрии на стадионе «Ника». Начало встречи в 15:00.
«Александрия» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2023, 18:09 26
Михаил вышел в стартовом составе «Челси» на матч с «Борнмутом»
Футбол | 05 мая 2023, 21:17 16
Андрей Кравчук и Иван Пономаренко играли в рф после 2014 года
Футбол | 06.05.2023, 19:16
Бокс | 06.05.2023, 03:23
Футбол | 06.05.2023, 09:32
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
дивно, що матч не у Львові...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.05.2023, 20:41 10
04.05.2023, 17:38 80
04.05.2023, 16:29 4
05.05.2023, 01:59 1
05.05.2023, 18:58 8
05.05.2023, 14:28 2
05.05.2023, 15:25 20
04.05.2023, 19:40 27