В воскресенье, 7 мая, пройдет матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».

Поединок состоится в Александрии на стадионе «Ника». Начало встречи в 15:00.

«Александрия» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.