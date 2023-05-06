Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 18:53 | Обновлено 06 мая 2023, 19:23
404
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер

В Александрии на стадионе «Ника» состоится поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги

06 мая 2023, 18:53 | Обновлено 06 мая 2023, 19:23
404
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
ФК Шахтер

В воскресенье, 7 мая, пройдет матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».

Поединок состоится в Александрии на стадионе «Ника». Начало встречи в 15:00.

«Александрия» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Металлист – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо и Шахтера забил 3-й гол в Азербайджане
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Львов
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер где смотреть
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
Футбол | 06 мая 2023, 18:09 26
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ

Михаил вышел в стартовом составе «Челси» на матч с «Борнмутом»

Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Футбол | 05 мая 2023, 21:17 16
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками

Андрей Кравчук и Иван Пономаренко играли в рф после 2014 года

Ман Сити с дублем Гюндогана обыграл Лидс, Тоттенхэм выиграл у Кристал Пэлас
Футбол | 06.05.2023, 19:16
Ман Сити с дублем Гюндогана обыграл Лидс, Тоттенхэм выиграл у Кристал Пэлас
Ман Сити с дублем Гюндогана обыграл Лидс, Тоттенхэм выиграл у Кристал Пэлас
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Бокс | 06.05.2023, 03:23
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Экс-вингер Шахтера заявил, что никогда не вернется в Бразилию
Футбол | 06.05.2023, 09:32
Экс-вингер Шахтера заявил, что никогда не вернется в Бразилию
Экс-вингер Шахтера заявил, что никогда не вернется в Бразилию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
дивно, що матч не у Львові...  
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
04.05.2023, 20:41 10
Война
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
04.05.2023, 17:38 80
Футбол
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
04.05.2023, 16:29 4
Футбол
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
05.05.2023, 01:59 1
Теннис
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
05.05.2023, 18:58 8
Футбол
Энтони ДЖОШУА: Хочу уйти из бокса здоровым, а не сидеть в коляске в 50 лет
Энтони ДЖОШУА: Хочу уйти из бокса здоровым, а не сидеть в коляске в 50 лет
05.05.2023, 14:28 2
Бокс
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
05.05.2023, 15:25 20
Футбол
Арсенал может продать Зинченко летом
Арсенал может продать Зинченко летом
04.05.2023, 19:40 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности