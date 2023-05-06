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  4. Тренер Брюгге: «Яремчуку еще рано возвращаться в игру»
Бельгия
06 мая 2023, 14:02 |
228
0

Тренер Брюгге: «Яремчуку еще рано возвращаться в игру»

Украинский форвард пропустит матч против «Юниона»

06 мая 2023, 14:02 |
228
0
Тренер Брюгге: «Яремчуку еще рано возвращаться в игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер «Брюгге» Рик де Мил накануне матча чемпионата Бельгии против «Юниона» сообщил о том, что украинский форвард Роман Яремчук этот поединок пропустит:

«Для Яремчука слишком рано возвращаться в игру».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Яремчук пропустил несколько тренировок «Брюгге» из-за болезни. Журналист Виктор Вацко утверждал, что причина отсутствия Яремчука – конфликт с руководством «Брюгге».

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Источник Voetbalprimeur
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