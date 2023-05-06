Тренер Брюгге: «Яремчуку еще рано возвращаться в игру»

Главный тренер «Брюгге» Рик де Мил накануне матча чемпионата Бельгии против «Юниона» сообщил о том, что украинский форвард Роман Яремчук этот поединок пропустит:

«Для Яремчука слишком рано возвращаться в игру».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Яремчук пропустил несколько тренировок «Брюгге» из-за болезни. Журналист Виктор Вацко утверждал, что причина отсутствия Яремчука – конфликт с руководством «Брюгге».