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Чемпионат Бельгии
Брюгге
06.05.2023 19:15 – FT 1 : 2
Сен-Жилуаз
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Бельгия
07 мая 2023, 04:32 | Обновлено 07 мая 2023, 05:16
18
0

Брюгге дома проиграл Сен-Жилуазу. Яремчук не попал в заявку команды

6 мая состоялся матч финальной пульки чемпионата Бельгии

07 мая 2023, 04:32 | Обновлено 07 мая 2023, 05:16
18
0
Брюгге дома проиграл Сен-Жилуазу. Яремчук не попал в заявку команды
ФК Брюгге

6 мая в матче финальной пульки чемпионата Бельгии «Брюгге» дома проиграл «Сен-Жилуазу» со счетом 1:2.

Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку «Брюгге» в 3-й раз из последних 4 матчей. В клубе сообщали, что Роман пропустил несколько тренировок из-за болезни, однако журналист Виктор Вацко сообщил, что у Яремчука конфликт со спортивным директором клуба.

Чемпионат Бельгии. 6 мая

Топ-четверка

Брюгге – Сен-Жилуаз – 1:2

Голы: Ванакен, 90+3 – Бонифейс, 41, Лазар Амани, 46.

Вторая четверка

Стандард – Гент – 1:2

Голы: Альзате, 56 – Орбах, 31, Куйперс, 61.

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чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Сен-Жилуаз Роман Яремчук Стандард Гент Виктор Бонифасе Ханс Ванакен
Источник Sport.ua
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