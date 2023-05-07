Брюгге дома проиграл Сен-Жилуазу. Яремчук не попал в заявку команды

6 мая в матче финальной пульки чемпионата Бельгии «Брюгге» дома проиграл «Сен-Жилуазу» со счетом 1:2.

Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку «Брюгге» в 3-й раз из последних 4 матчей. В клубе сообщали, что Роман пропустил несколько тренировок из-за болезни, однако журналист Виктор Вацко сообщил, что у Яремчука конфликт со спортивным директором клуба.

Чемпионат Бельгии. 6 мая

Топ-четверка

Брюгге – Сен-Жилуаз – 1:2

Голы: Ванакен, 90+3 – Бонифейс, 41, Лазар Амани, 46.

Вторая четверка

Стандард – Гент – 1:2

Голы: Альзате, 56 – Орбах, 31, Куйперс, 61.