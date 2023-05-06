Осимхен и Спаллетти не покинут Наполи летом
Об этом сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после завоевания чемпионства сообщил о том, что летом в клубе останутся главный тренер Лучано Спаллетти и форвард Виктор Осимхен:
«Я не продам Виктора Осимхена этим летом – никаких шансов! Спаллетти – легенда, за которой я гонялся минимум десять лет. Хочу провести с ним длительный цикл, потому что он является великим лидером.
Я активировал пункт о продлении контракта, теперь слово за ним… Лучано заявил, что влюбился в Неаполь. Он стал здесь героем, и понятно, что ему это нравится».
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» отказалась от трансфера Осимхена.
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