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  4. Осимхен и Спаллетти не покинут Наполи летом
Италия
06 мая 2023, 11:28 |
194
0

Осимхен и Спаллетти не покинут Наполи летом

Об этом сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис

06 мая 2023, 11:28 |
194
0
Осимхен и Спаллетти не покинут Наполи летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после завоевания чемпионства сообщил о том, что летом в клубе останутся главный тренер Лучано Спаллетти и форвард Виктор Осимхен:

«Я не продам Виктора Осимхена этим летом – никаких шансов! Спаллетти – легенда, за которой я гонялся минимум десять лет. Хочу провести с ним длительный цикл, потому что он является великим лидером.

Я активировал пункт о продлении контракта, теперь слово за ним… Лучано заявил, что влюбился в Неаполь. Он стал здесь героем, и понятно, что ему это нравится».

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» отказалась от трансфера Осимхена.

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Аурелио Де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен Лучано Спаллетти
Источник RAI Sport
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