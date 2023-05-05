Бавария отказалась от трансфера Осимхена

«Бавария» отказалась от идеи подписания во время ближайшего летнего трансферного окна форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Наполи» требовал за своего форварда 150 миллионов евро. Несмотря на желание самого Осимхена перейти в «Баварию», чемпионы Германии сочли такую цену слишком высокой.

Вчера гол Осимхена принес «Наполи» первое за 33 года Скудетто.