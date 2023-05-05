Германия05 мая 2023, 18:25 |
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Бавария отказалась от трансфера Осимхена
«Наполи» повесил слишком большой ценник
05 мая 2023, 18:25 |
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«Бавария» отказалась от идеи подписания во время ближайшего летнего трансферного окна форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«Наполи» требовал за своего форварда 150 миллионов евро. Несмотря на желание самого Осимхена перейти в «Баварию», чемпионы Германии сочли такую цену слишком высокой.
Вчера гол Осимхена принес «Наполи» первое за 33 года Скудетто.
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