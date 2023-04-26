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Германия
26 апреля 2023, 15:20 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:52
416
0

Осимхен хочет перейти в Баварию

Нигерийский форвард изъявляет желание продолжить карьеру в немецком гранде

26 апреля 2023, 15:20 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:52
416
0
Осимхен хочет перейти в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен хочет перейти в мюнхенскую «Баварию».

«Наполи» оценивает 24-летнего нигерийца в 150 млн евро, однако переговоры с мюнхенским клубом еще не начались.

В сделку по переходу Осимхена в «Баварию» мог бы быть включен Садио Мане, однако итальянский клуб не может позволить себе зарплату сенегальца.

В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 32 матча и забил 26 голов.

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Источник Sky Sport Italia
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