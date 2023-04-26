Германия26 апреля 2023, 15:20 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:52
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Осимхен хочет перейти в Баварию
Нигерийский форвард изъявляет желание продолжить карьеру в немецком гранде
26 апреля 2023, 15:20 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:52
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Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен хочет перейти в мюнхенскую «Баварию».
«Наполи» оценивает 24-летнего нигерийца в 150 млн евро, однако переговоры с мюнхенским клубом еще не начались.
В сделку по переходу Осимхена в «Баварию» мог бы быть включен Садио Мане, однако итальянский клуб не может позволить себе зарплату сенегальца.
В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 32 матча и забил 26 голов.
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