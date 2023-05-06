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Украина. Вторая лига
06 мая 2023, 10:23 |
51
0

Хуст – Реал Фарма, Нива В – Нива Б, Чайка – Кремень-2. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 мая видеотрансляции матчей 15-го тура Второй лиги

06 мая 2023, 10:23 |
51
0
Хуст – Реал Фарма, Нива В – Нива Б, Чайка – Кремень-2. Смотреть онлайн LIVE
ФК Нива Бузовая

6 мая проходят поединки 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Вторая лига. 15-й тур, 6 мая

12:00. Хуст Реал Фарма Одесса

14:30. Нива Винница Нива Бузовая

15:00. Чайка Кремень-2 Кременчуг

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Источник Sport.ua
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