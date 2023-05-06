06.05.2023 14:30 - : -
Украина. Вторая лига06 мая 2023, 10:23 |
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Хуст – Реал Фарма, Нива В – Нива Б, Чайка – Кремень-2. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 6 мая видеотрансляции матчей 15-го тура Второй лиги
06 мая 2023, 10:23 |
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6 мая проходят поединки 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Вторая лига. 15-й тур, 6 мая
12:00. Хуст – Реал Фарма Одесса
14:30. Нива Винница – Нива Бузовая
15:00. Чайка – Кремень-2 Кременчуг
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