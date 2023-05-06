Хуст разгромил Реал Фарма, Чайка уничтожила Кремень-2, Нивы расписали ничью
Состоялись 3 матча 15-го тура Второй лиги Украины
В субботу, 6 апреля, состоялись 3 матча 15-го тура Второй лиги Украины.
«Хуст» на своем поле уничтожил «Реал» Фарма со счетом 4:0.
«Нива» Винница и «Нива» Бузовая расписали мировую 0:0. На 75-й минуте Вячеслав Турчанов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Чайка» в доминирующем стиле разгромила «Кремень-2» – 5:0.
Лидером Второй лиги Украины является «Нива» Бузовая. У команды 36 очков после 15 туров.
Вторая лига Украины. 15-й тур
Хуст – Реал Фарма – 4:0
Голы: Мердеев, 33, Станкович, 42, Борысенко, 47, Луцив, 60
Нива Винница – Нива Бузовая – 0:0
Чайка – Кремень-2 – 5:0
Голы: Гуськов, 25, Ндукве, 44, Литовченко, 54, Пуди, 61, Стеценко, 89
Турнирное положение во Второй лиге:
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