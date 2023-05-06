Хуст разгромил Реал Фарма, Чайка уничтожила Кремень-2, Нивы расписали ничью

В субботу, 6 апреля, состоялись 3 матча 15-го тура Второй лиги Украины.

«Хуст» на своем поле уничтожил «Реал» Фарма со счетом 4:0.

«Нива» Винница и «Нива» Бузовая расписали мировую 0:0. На 75-й минуте Вячеслав Турчанов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Чайка» в доминирующем стиле разгромила «Кремень-2» – 5:0.

Лидером Второй лиги Украины является «Нива» Бузовая. У команды 36 очков после 15 туров.

Вторая лига Украины. 15-й тур

Хуст – Реал Фарма – 4:0

Голы: Мердеев, 33, Станкович, 42, Борысенко, 47, Луцив, 60

Нива Винница – Нива Бузовая – 0:0

Чайка – Кремень-2 – 5:0

Голы: Гуськов, 25, Ндукве, 44, Литовченко, 54, Пуди, 61, Стеценко, 89