Украина. Первая лига06 мая 2023, 09:43 | Обновлено 06 мая 2023, 10:10
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Прикарпатье – Горняк-Спорт, Диназ – Скорук. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите 6 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги
06 мая 2023, 09:43 | Обновлено 06 мая 2023, 10:10
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6 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Первая лига. 6 мая
13:00. Прикарпатье – Горняк-Спорт
14:00. Диназ – Скорук
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