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Украина. Первая лига
06 мая 2023, 09:43 | Обновлено 06 мая 2023, 10:10
29
0

Прикарпатье – Горняк-Спорт, Диназ – Скорук. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 6 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги

06 мая 2023, 09:43 | Обновлено 06 мая 2023, 10:10
29
0
Прикарпатье – Горняк-Спорт, Диназ – Скорук. Смотреть онлайн LIVE трансляция
ФК Прикарпатье

6 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Первая лига. 6 мая

13:00. Прикарпатье – Горняк-Спорт

14:00. Диназ – Скорук

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Источник Sport.ua
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